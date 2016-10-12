更新版 1-日本数据：8月机械订单降幅少于预期，表明资本支出坚稳

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
资本支出近期已显示出回升的迹象，对智能手机的需求推动信息技术行业保持活力，不过一些分析师质疑这种情况是否能持续下去。
“资本支出保持坚挺，但强劲程度还不足以成为GDP增长的推动力，”巴克莱证券分析师Yuichiro Nagai称。
“风险在于日圆兑美元大涨并突破100日圆，那样将不利于制造业进行投资。”
数据显示，8月制造业订单下降4.0%，受到钢铁和化学等行业的拖累，同期服务业订单下降1.9%，受累于通信和农业部门。
内阁府维持对机械订单的评估不变，称机械订单呈现回升。
本月的日本央行短观调查显示，大企业计划2016财年资本支出增加6.3%。这表明尽管日圆升值，企业仍对投资有兴趣。
由于经济前景充满不确定性，日本企业近些年一直不愿增加投资，即便是首相安倍晋三的大规模刺激政策让日圆处于弱势，推动他们录得创纪录获利。
过去三年资本支增加大约5万亿日圆，2015财年达到约70万亿日圆，比全球金融危机爆发前的2007财年仍低10%，而三年间企业净利增加约15万亿日圆。(完) (编译 戴素萍/王兴亚；审校 李爽/杜明霞)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。