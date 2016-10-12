更新版 1-日本数据：8月机械订单降幅少于预期，表明资本支出坚稳

资本支出近期已显示出回升的迹象，对智能手机的需求推动信息技术行业保持活力，不过一些分析师质疑这种情况是否能持续下去。

“资本支出保持坚挺，但强劲程度还不足以成为GDP增长的推动力，”巴克莱证券分析师Yuichiro Nagai称。

“风险在于日圆兑美元大涨并突破100日圆，那样将不利于制造业进行投资。”

数据显示，8月制造业订单下降4.0%，受到钢铁和化学等行业的拖累，同期服务业订单下降1.9%，受累于通信和农业部门。

内阁府维持对机械订单的评估不变，称机械订单呈现回升。

本月的日本央行短观调查显示，大企业计划2016财年资本支出增加6.3%。这表明尽管日圆升值，企业仍对投资有兴趣。

由于经济前景充满不确定性，日本企业近些年一直不愿增加投资，即便是首相安倍晋三的大规模刺激政策让日圆处于弱势，推动他们录得创纪录获利。