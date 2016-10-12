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亚洲 | 2016年 10月 13日 星期四 07:33 BJT

****主要国家经济指标预测--10月13日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 

    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段      预估值         前值
    
    10月13日(四)
     --  韩国央行利率决定                             10月        1.25%        1.25%
    0600 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)      9月终值         持平         持平
                                 (较上年同期)                     +0.5%        +0.5%
             消费者物价指数(CPI)(较前月)                          +0.1%        +0.1%
                            (较上年同期)                          +0.7%        +0.7%
    1000 德国汤森路透/益普索主要消费者信心指数        10月          --          55.9
    1000 英国汤森路透/益普索主要消费者信心指数        10月          --          51.0
    1000 法国汤森路透/益普索主要消费者信心指数        10月          --          41.0
    1000 意大利汤森路透/益普索主要消费者信心指数      10月          --          33.9
    1230 加拿大新屋价格指数                            8月        +0.3%        +0.4%
    1230 美国进口物价(较前月)                          9月        +0.2%        -0.2%
             出口物价(较前月)                                      持平        -0.8%
    1230 美国一周初请失业金人数(万人)            10月8日当周       25.4         24.9
                 四周均值(万人)                                     --         25.35
                 续请失业金人数(万人)            10月1日当周        --         205.8 
    1800 美国联邦预算(亿美元)                          9月      盈余250    赤字1,070
    2100 韩国出口物价(较上年同期)                      9月          --         -9.7%
             进口物价(较上年同期)                                   --         -8.5%   
    2350 日本企业物价指数(CGPI)(较前月)                9月        -0.1%        -0.3%
                               (较上年同期)                       -3.2%        -3.6%
    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                     前周          --     卖超6,368
         外资投资日本股票(亿日圆)                                   --     买超2,517 
        
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 
     
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段       现值         预估值
        
    
    10月11日(二)
    2330 澳洲消费者信心指数                          10月        +1.1%          -- 
    2350 日本机械订单(较前月)                         8月        -2.2%        -5.5%
                     (较上年同期)                               +11.6%        +6.5%
    
    10月12日(三)
    0300 韩国L货供额                                  8月        +7.7%          -- 
    0600 德国趸售(批发)物价指数(较前月)               9月        +0.4%          -- 
                           (较上年同期)                          -0.3%          -- 
    0645 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)     9月终值        -0.2%        -0.2%
                                 (较上年同期)                    +0.5%        +0.5%
    0900 瑞士ZEW投资者信心指数                       10月          5.2          -- 
    0900 欧元区工业生产(较前月)                       8月        +1.6%        +1.5%
                   (较上年同期)                                  +1.8%        +1.1%
    1100 美国MBA抵押贷款市场指数                     前周        509.6          -- 
                抵押贷款再融资指数                              2189.8          -- 
    1400 美国JOLTS职位空缺数(万个)                    8月        544.3        572.4
    1500 美国汤森路透/益普索主要消费者信心指数       10月        57.58          -- 
    1500 加拿大汤森路透/益普索主要消费者信心指数     10月           53          -- 
     --  新西兰制造业表现指数(PMI)                    9月         57.7          -- 
    2145 新西兰食品价格指数                           9月        -0.9%          -- 
    2301 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值             9月         正17         正14
    (完)

      
      
    经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              　 
    已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (编译 杜明霞/刘秀红；审校 王颖)

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