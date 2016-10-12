主要国家经济指标预测--10月13日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 10月13日(四) -- 韩国央行利率决定 10月 1.25% 1.25% 0600 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 9月终值 持平 持平 (较上年同期) +0.5% +0.5% 消费者物价指数(CPI)(较前月) +0.1% +0.1% (较上年同期) +0.7% +0.7% 1000 德国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 10月 -- 55.9 1000 英国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 10月 -- 51.0 1000 法国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 10月 -- 41.0 1000 意大利汤森路透/益普索主要消费者信心指数 10月 -- 33.9 1230 加拿大新屋价格指数 8月 +0.3% +0.4% 1230 美国进口物价(较前月) 9月 +0.2% -0.2% 出口物价(较前月) 持平 -0.8% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 10月8日当周 25.4 24.9 四周均值(万人) -- 25.35 续请失业金人数(万人) 10月1日当周 -- 205.8 1800 美国联邦预算(亿美元) 9月 盈余250 赤字1,070 2100 韩国出口物价(较上年同期) 9月 -- -9.7% 进口物价(较上年同期) -- -8.5% 2350 日本企业物价指数(CGPI)(较前月) 9月 -0.1% -0.3% (较上年同期) -3.2% -3.6% 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 卖超6,368 外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超2,517 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 10月11日(二) 2330 澳洲消费者信心指数 10月 +1.1% -- 2350 日本机械订单(较前月) 8月 -2.2% -5.5% (较上年同期) +11.6% +6.5% 10月12日(三) 0300 韩国L货供额 8月 +7.7% -- 0600 德国趸售(批发)物价指数(较前月) 9月 +0.4% -- (较上年同期) -0.3% -- 0645 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 9月终值 -0.2% -0.2% (较上年同期) +0.5% +0.5% 0900 瑞士ZEW投资者信心指数 10月 5.2 -- 0900 欧元区工业生产(较前月) 8月 +1.6% +1.5% (较上年同期) +1.8% +1.1% 1100 美国MBA抵押贷款市场指数 前周 509.6 -- 抵押贷款再融资指数 2189.8 -- 1400 美国JOLTS职位空缺数(万个) 8月 544.3 572.4 1500 美国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 10月 57.58 -- 1500 加拿大汤森路透/益普索主要消费者信心指数 10月 53 -- -- 新西兰制造业表现指数(PMI) 9月 57.7 -- 2145 新西兰食品价格指数 9月 -0.9% -- 2301 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值 9月 正17 正14 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (编译 杜明霞/刘秀红；审校 王颖)