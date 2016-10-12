永安期货：楼市调控频出，沪钢中期承压

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
以下内容节选自10月12日的《期货日报》：
十一长假期间，钢材现货市场供求情况变化不大，导致节后期货行情亦波幅有限，可谓平稳开局。然而与之相对的，作为螺纹钢主要需求端的房地产市场，自9月底开始主要城市地方政府便动作频频，“因城制宜”的调控政策相继出台，于“金九银十”的传统旺季里，给过度火爆的楼市浇上了一盆冷水。短期而言，螺纹钢将继续维持此前的横盘振荡状态，趋势性行情尚未到来。而中期来看，监管层对房地产过热的态度已从之前的重视转为如今的限制，在政策趋紧与房贷收缩的双重打压下，一旦楼市转冷，钢材后市亦难言乐观。
据我的钢铁网数据，截至10月8日，全国钢厂厂内建材库存总量为409.42万吨，较节前增加20.09万吨；其中螺纹钢库存为320.36万吨，较节前增加14.56万吨。与此同时，截至10月7日当周，全国35个主要城市螺纹钢、线材、热轧卷板、中厚板和冷轧卷板五大钢材品种的社会库存共993.52万吨，周环比大增52.56万吨；其中螺纹钢库存为446.84万吨，周环比增加25.58万吨，且钢材总库存及螺纹钢库存双双创下4月中旬以来的新高。(完)
详情请点选链接：here
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。