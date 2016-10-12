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亚洲 | 2016年 10月 12日 星期三 09:01 BJT

永安期货：楼市调控频出，沪钢中期承压

以下内容节选自10月12日的《期货日报》：

十一长假期间，钢材现货市场供求情况变化不大，导致节后期货行情亦波幅有限，可谓平稳开局。然而与之相对的，作为螺纹钢主要需求端的房地产市场，自9月底开始主要城市地方政府便动作频频，“因城制宜”的调控政策相继出台，于“金九银十”的传统旺季里，给过度火爆的楼市浇上了一盆冷水。短期而言，螺纹钢将继续维持此前的横盘振荡状态，趋势性行情尚未到来。而中期来看，监管层对房地产过热的态度已从之前的重视转为如今的限制，在政策趋紧与房贷收缩的双重打压下，一旦楼市转冷，钢材后市亦难言乐观。

据我的钢铁网数据，截至10月8日，全国钢厂厂内建材库存总量为409.42万吨，较节前增加20.09万吨；其中螺纹钢库存为320.36万吨，较节前增加14.56万吨。与此同时，截至10月7日当周，全国35个主要城市螺纹钢、线材、热轧卷板、中厚板和冷轧卷板五大钢材品种的社会库存共993.52万吨，周环比大增52.56万吨；其中螺纹钢库存为446.84万吨，周环比增加25.58万吨，且钢材总库存及螺纹钢库存双双创下4月中旬以来的新高。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

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