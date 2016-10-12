永安期货：楼市调控频出，沪钢中期承压

十一长假期间，钢材现货市场供求情况变化不大，导致节后期货行情亦波幅有限，可谓平稳开局。然而与之相对的，作为螺纹钢主要需求端的房地产市场，自9月底开始主要城市地方政府便动作频频，“因城制宜”的调控政策相继出台，于“金九银十”的传统旺季里，给过度火爆的楼市浇上了一盆冷水。短期而言，螺纹钢将继续维持此前的横盘振荡状态，趋势性行情尚未到来。而中期来看，监管层对房地产过热的态度已从之前的重视转为如今的限制，在政策趋紧与房贷收缩的双重打压下，一旦楼市转冷，钢材后市亦难言乐观。