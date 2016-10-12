香港个股：海通国际拟发行五年期零息可换股债券，集资38.8亿港元

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透香港10月12日 - 中国大型券商海通证券 的香港分支--海通国际 周三宣布，拟发行本金额38.8亿港元的五年期零息可换股债券，筹得款项将作为扩张业务之资金及用于一般企业用途。
公司的声明称，债券的初步兑换价为每股股份6.8112港元，较周二收盘价5.16港元溢价约32%。假设按初步兑换价悉数兑换债券，则海通国际须发行约5.696亿股新股，相当于经扩大后已发行股本约9.66%。
可换股债券到期日为2021年10月25日，公司将于到期日按本金额102.53%赎回每份债券。
海通国际附属公司海通国际证券及摩根大通担任是次债券发行的联席全球协调人兼 联席簿记人。（完）
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。