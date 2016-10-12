香港个股：海通国际拟发行五年期零息可换股债券，集资38.8亿港元

路透香港10月12日 - 中国大型券商海通证券 的香港分支--海通国际 周三宣布，拟发行本金额38.8亿港元的五年期零息可换股债券，筹得款项将作为扩张业务之资金及用于一般企业用途。

公司的声明称，债券的初步兑换价为每股股份6.8112港元，较周二收盘价5.16港元溢价约32%。假设按初步兑换价悉数兑换债券，则海通国际须发行约5.696亿股新股，相当于经扩大后已发行股本约9.66%。

可换股债券到期日为2021年10月25日，公司将于到期日按本金额102.53%赎回每份债券。

海通国际附属公司海通国际证券及摩根大通担任是次债券发行的联席全球协调人兼 联席簿记人。（完）

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