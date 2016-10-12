全球金市：金价因美元走软而持稳，关注美联储会议记录

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
美元指数 小跌0.1%至97.633，周二升至七个月高位。
投资者等待周三稍晚公布的美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议记录。
美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯周二表示，美联储应该设计货币政策推动通胀率升至2%的目标以上，因为这样做的成本低于过去几十年。
英国央行货币政策委员会(MPC)委员桑德斯周二称，如果英镑继续下跌他不会觉得意外，但英国央行可能“忽略”英镑疲软对通胀的影响，即便这种影响可能会持续多年。
中国国务院总理李克强周二表示，三季度经济好于预期，债务风险总体可控。
摩洛哥最大矿商Managem 周二的声明稿称，已收购Avocet Mining Plc 于几内亚的Tri-K金矿40%权益。但未透露收购价。
Chalice Gold Mines Ltd 将收购Globex在加拿大魁北克Abitibi地区的Nordeau Gold Project项目股份。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 张涛/张若琪 审校 王兴亚/戴素萍)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。