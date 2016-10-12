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亚洲 | 2016年 10月 12日 星期三 09:20 BJT

全球金市：金价因美元走软而持稳，关注美联储会议记录

美元指数 小跌0.1%至97.633，周二升至七个月高位。

投资者等待周三稍晚公布的美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议记录。

美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯周二表示，美联储应该设计货币政策推动通胀率升至2%的目标以上，因为这样做的成本低于过去几十年。

英国央行货币政策委员会(MPC)委员桑德斯周二称，如果英镑继续下跌他不会觉得意外，但英国央行可能“忽略”英镑疲软对通胀的影响，即便这种影响可能会持续多年。

中国国务院总理李克强周二表示，三季度经济好于预期，债务风险总体可控。

摩洛哥最大矿商Managem 周二的声明稿称，已收购Avocet Mining Plc 于几内亚的Tri-K金矿40%权益。但未透露收购价。

Chalice Gold Mines Ltd 将收购Globex在加拿大魁北克Abitibi地区的Nordeau Gold Project项目股份。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 张涛/张若琪 审校 王兴亚/戴素萍)

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