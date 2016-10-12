长江期货：郑棉步入阶段性攀升模式

在储备棉抛售结束后，籽棉收购成为整个市场的关注焦点。由于近年种植面积持续减少，轧花厂产能过剩明显，加上今年棉价大幅反弹，导致目前抢收的情况非常突出，国庆期间籽棉价格出现明显上行。由于轧花厂所处的劣势地位，预计近期籽棉抢收的情况难以明显缓解，郑棉将维持强势。

目前籽棉收购博弈是国内棉花市场面临的主要矛盾。在此矛盾中，由于轧花厂产能过剩比较突出，棉农处于有利地位，籽棉价格继续维持强势或高位振荡的概率较大。但随着后期籽棉收购量累积以后，矛盾双方力量将发生变化，国内供需平衡情况和国际市场的走势将决定市场方向，后期棉价回落的风险较大。(完)