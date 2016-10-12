长江期货：郑棉步入阶段性攀升模式

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
以下内容节选自10月12日的《期货日报》：
在储备棉抛售结束后，籽棉收购成为整个市场的关注焦点。由于近年种植面积持续减少，轧花厂产能过剩明显，加上今年棉价大幅反弹，导致目前抢收的情况非常突出，国庆期间籽棉价格出现明显上行。由于轧花厂所处的劣势地位，预计近期籽棉抢收的情况难以明显缓解，郑棉将维持强势。
目前籽棉收购博弈是国内棉花市场面临的主要矛盾。在此矛盾中，由于轧花厂产能过剩比较突出，棉农处于有利地位，籽棉价格继续维持强势或高位振荡的概率较大。但随着后期籽棉收购量累积以后，矛盾双方力量将发生变化，国内供需平衡情况和国际市场的走势将决定市场方向，后期棉价回落的风险较大。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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