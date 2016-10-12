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亚洲 | 2016年 10月 12日 星期三 09:15 BJT

西南期货：大连焦炭期货未来一段时间不会深跌

以下内容节选自10月12日的《期货日报》：

近两个交易日，焦炭期货主力合约继续上行，连续创出年内新高。综合需求、供给、库存等多方面的分析，笔者认为，焦炭期价在未来一段时间内仍以强势为主，不利因素兑现最多导致其小幅回落。

　　对焦炭来说，钢厂的生产状况就是反映需求的代表指标。月度数据显示，8月粗钢产量同比增长3%，增幅进一步扩大，钢厂生产处于高位；旬度数据显示，9月中上旬粗钢产量较8月有明显增加，钢厂生产较为积极；周度数据显示，高炉开工率同样在高位运行。这些数据都验证了焦炭需求保持旺盛，是看多焦炭价格的理由。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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