香港个股：利丰设立本金额高至20亿美元的中期票据及永久性证券计划

路透香港10月12日 - 环球出口商--利丰有限公司 宣布，设立一项中期票据及永久性证券计划，向专业及机构投资者发行本金总值高至20亿美元（或以其他货币计算的等值金额）的一系列票据，以提供平台优化公司未来集资或资本架构管理的灵活性及效率。

利丰周二晚间发出的声明称，根据该计划发行的票据可以任何货币计值，惟须遵守所有相关法例、法规及指令。根据该计划发行的票据将不会于香港、新加坡、美国或任何其他司法权区作公开发售。

该公司已委任花旗集团及汇丰作为安排行，并已获得新加坡证券交易所原则上批准该票据计划上市。

利丰表示，该票据计划可予不定时提取，而现时公司不拟提取所有金额。公司拟通过各次发行票据所获资金拨付其长期债务、充作营运资本或一般公司用途。

利丰周二收报3.85港元，过去一个月下跌逾7%。（完）

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