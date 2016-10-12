香港个股：利丰设立本金额高至20亿美元的中期票据及永久性证券计划

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透香港10月12日 - 环球出口商--利丰有限公司 宣布，设立一项中期票据及永久性证券计划，向专业及机构投资者发行本金总值高至20亿美元（或以其他货币计算的等值金额）的一系列票据，以提供平台优化公司未来集资或资本架构管理的灵活性及效率。
利丰周二晚间发出的声明称，根据该计划发行的票据可以任何货币计值，惟须遵守所有相关法例、法规及指令。根据该计划发行的票据将不会于香港、新加坡、美国或任何其他司法权区作公开发售。
该公司已委任花旗集团及汇丰作为安排行，并已获得新加坡证券交易所原则上批准该票据计划上市。
利丰表示，该票据计划可予不定时提取，而现时公司不拟提取所有金额。公司拟通过各次发行票据所获资金拨付其长期债务、充作营运资本或一般公司用途。
利丰周二收报3.85港元，过去一个月下跌逾7%。（完）
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。