港报财经评论：人民币连番下跌，港股恐受拖累--经济日报10月12日

人民币连番下跌，港股恐受拖累/ 林瑞芬

大市昨日成交额852.6亿元，恒指曾冲破24000关，高见24064，其后指数从高回落，收报23549，跌1.3%。国指亦曾冲高突破10000关，最高见10051，最终收报9804，跌1.2%。大关未能强势突破，启示好淡争持激烈。技术上，恒指宜稳守50天綫（现近23150），国指则宜稳守争持区密集支持位9500。后市最惊是冲关不成，惹淡友狙击，若后市确认失守50天綫，7月以来的升势或会终结，策略上失支持綫，宜止蚀或止赚。

股市近周虽较风平浪静，但滙市则风起云涌，既有英镑闪跌，对港股有直接的影响人民币，兑美元近日跌穿6.7关，弱势也是令人担忧。昨日按中国外滙交易中心公告人民币滙率中间价报6.7098计，又贬90点子，连续两日刷新6年新低。在美联储加息预期升温及英国脱欧进程确定引发英镑闪崩的双重压力下，或是人民币滙率偏软最新理由。而市场也不排除在人民币式加入SDR后，部分国际投机资本认为中国央行将会减轻滙市干预力度，开始试探性地沽空人民币套利有关。

人民币走弱，内地不少城市密集出招调控房市，短期对内房股构成重大压力，中国海外（00688）及华润置地（01109）在上周率先大市失守50天綫后，昨日再双双跌穿短期密集支持位，预示整体内房股将持续走弱，目前不是低捞好时机。中綫投资，有待龙头内房确认跌势回稳始可考虑。

内房周期起起落落，关键始终在资金面及市场对人币的走向预期。人币兑美元自2014年以来持续贬值，幅度及步伐虽不大，一旦形成市场预期，对内地投资者来讲，就产生了资产调配压力。

回顾内地2015年的一场股市泡沫，一度吸引大量资金入市，到泡沫爆破，资金配置重投楼市，致有今年以来，内地楼价再现急升之势，又倒迫阿爷出招。国庆日期间，22个城市发布楼市调控新政，限购、限贷等多重政策并用。房市会否因此被打沉？还算不得准。笔者认为若阿爷一日未能扭转市场对人民币持续贬值的预期的话，目前的调控措施只能令市场暂时降温，对销售量会有遏抑作用，但难以令房价大回调。楼价要是高企，较符合各既得利益者，尤其内银，今年借出房贷不少，若楼价大跌，又是炸弹爆发时，故该不是中央想见的事。据中金公司分析认为，地产调控之后，地产行业在短期会呈现＂价稳量缩＂的特征。另有市场热议，资金若从地产市场暂流走，又会否回流股市？据中金观察自2014年开始，内地楼市与股市确呈现了＂跷跷板＂效应，即楼市低迷、价格回档之时（2014年年中），股市开始见底回升，而股市火爆见顶之时（2015年5至6月份），楼市开始好转、价格上涨。不过，考虑到目前A股局部估值仍偏高、地产调控之后需要调整增长预期、美联储加息风险上升及股份解禁减持等综合影响，中金认为未来3至6个月仍可能是A股的风险释放期，楼市调控带来的资金轮动对股市的积极效应可能要较迟才能体现得更明显，不宜有过分憧憬。申万宏源也有相关论述，从宏观流动性角度说，周小川行长明确表达了信贷增长会作出控制，如果没有房贷，后面的M2增长速度会是多少？这时候宏观流动性预期肯定是收紧的。

从历史上看，比照上海二手房价指数和上证指数，需要看到房价回落一段时间后，才会看到房市资金流入股市；而且股市反映危机预期令估值会经大幅调整而显得较便宜，现在显然还不具备这样的条件。

A股大形势上，无大升的条件。上证在3000附近窄幅上落，昨收报3065，微升0.56%。未来只有结构性的机遇，习近平思路是要国企改革，做大做优之大方向仍然明确下，相信结构性机遇依然落在具改革憧憬的中资股身上。

发改委日前召开的国有企业混合所有制改革试点专题会，联通集团被列入混合所有制改革第一批试点事项，中国联通（00762）昨即应声上升5.6%。最新交通部副部长、国家铁路局局长陆东福出任中国铁路总公司总经理，原总经理盛光祖退休。铁总换帅，将又带来未来对铁路改革的预期。广深铁路（00525）昨日股价也很硬净，收报4.19元，升1.7%，客运提价、土地资产盘活、以及资产证券化率提升等都可能是铁改下利好广深铁。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘