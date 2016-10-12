港报财经评论：政策决定板块荣辱--信报10月12日

政策决定板块荣辱/ 陆文

恒指昨天早段跟随外围造好，A股长假后连升两天，恒指高开升越24000点心理关口，惟缺乏明显利好因素，加上受部分调控政策因素影响，其后受制这个阻力位，不少重磅股成为推低大市的重要棋子。

内房股受累多个省市落实冷却楼市措施，早前提及赛维LDK有可能破产拖累内银要承受巨大损失，加上内地严禁殭屍企业、失信企业及不符合国家产业政策的企业参与债转股，内银股损失风险加速浮现机会高，在利淡政策下，或令大市出现较大调整。

不过，个别获政策扶持的板块逆市造好，尽显政策市的特色，亦颇合乎10月呈较大波幅的传统。上周本栏建议候机于22800至23200点水平作短线增持，是不错的收集良机。

恒指昨天收报23549点，跌1.27%；国指收报9804点，下滑1.2%。强势股包括濠赌股、汽车股、石油股、电讯股及券商股，而中港房产股、内银及内险股、部分科网股则有较大的跌幅。

炒作政策的股份包括联通（00762），昨天股价逆市上升， 收报9.94元，急涨5.6%，其母公司正研究混合所有制改革，获大行唱好。

摩通认为联通成为电讯业试点公司，原因是规模细，较易执行改革，其经营效率及资产回报低，有改善急切性，预期可透过引入策略性投资者及员工股份拥有权等措施，达致改革企业管治、改善效率及加强核心业务效益，故给予其＂增持＂评级。

联通在中期业绩中指最困难时期即将过去，过去两年错失3G转型至4G的时机，现正积极弥补，联通着力吸引用户试用4G网络。瑞信预期，联通明年移动收入有望增长9.3%，提升其目标价至16元。

澳门旅游局公布，国庆假期期间访澳旅客115.48万人次，按年增长8%；其中，内地访澳旅客96.92万人次，按年增长6.9%，颇为符合本栏上周指出，黄金周首两日访澳旅客总人数按年跌超过一成乃技术性统计因素。德银报告指出，期内酒店平均入住率按年升5.1个百分点，至92.3%；即使有大量新酒店房供应，房价亦仅按年微跌1.2%。

德银维持对金沙中国（01928）的＂买入＂评级，并列之为行业首选，予美高梅中国（02282）评级＂买入＂，永利澳门（01128）评级为＂持有＂。

德银报告表示，国务院总理李克强到澳门考察三天，称推出19项惠澳经济多元化的政策；该行认为总理访澳显示中央调整对澳门政策，将推出更多支持措施；并相信澳门将会于中国未来在国际政治上担任策略性角色，以帮助国家维持与南美洲、非洲等国家的外交关系。本栏曾多番强调濠赌股利于炒上落，配合季节性好淡因素，在中线偏好下，则利于持货者趁好消息获利。

汽车股强势未止，吉利（00175）9月总销量7.65万辆，按年增长82%，创新高。大摩预计其第四季销量有望受惠SUV强劲的销售表现而带动，把其目标价订为4.5元，给予投资评级＂与大市同步＂。吉利昨天收报7.55元，大涨5.3%。

同业广汽（02238）收报10.68元，升4.2%；长汽（02333）收报8.21元，涨2.2%；北京汽车（01958）收报8.4元，有1.3%升幅。然而，汽车产业今年正处于销售高峰期，这股透支性消费属行业见顶先兆，未来进入收成获利期。

内地出招冷却楼市，拖累整体内房股表现。润地（01109）股价连跌9日，回落至今年8月中的起步位，昨天收报19.42元，跌3.9%。内地20多个城市月内接连推出限购限贷、加大用地供应及市场监管等冷却措施，坊间更传出中国金融监管部门将进一步限制投机性资金对房地产交易的炒作，以及打击违规资金参与土地交易，势令内房价量齐跌，引发内房股全线回落。

中国海外（00688）收报24元，急跌4.2%；金茂（00817）收报2.18元，下滑5.2%；世房（00813）收报10.08元，亦有4%跌幅。

内地旨在调控楼市过热及杠杆泡沫化，市场普遍相信炒风一旦降温，政策将会放松，但估计内房股股价短期将持续调整，中线炒上落特色不变。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘