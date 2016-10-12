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亚洲 | 2016年 10月 12日 星期三 09:30 BJT

金期投资：郑商所强麦期货秋季攻势有望重现

以下内容节选自10月12日的《期货日报》：

9月初以来，随着收储力度进一步加大以及逐渐进入传统的消费旺季，郑州强麦期货探底回升，走出近几个月来的最大涨幅。笔者认为，由于大量相对质优的小麦被收购，使得市场小麦流通量下降，而需求进一步转好，强麦期货有望重现秋季攻势。

整体来看，今年罕见的小麦减产降质，使得本就处于紧平衡的小麦市场进一步紧张，叠加需求旺季来临，强麦期货有望重现秋季攻势。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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