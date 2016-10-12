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货币新闻 | 2016年 10月 12日 星期三 09:34 BJT

芝加哥期市：玉米期货下跌，市场等候农业部供需报告

以下是0058GMT报价：    
      合约              价格     变动   涨跌%   两日    30日   RSI
                                                涨跌% 移动均值
    CBOT小麦           405.25   -2.00  -0.49%  +0.37%  401.47  59
    CBOT玉米           345.00   -0.50  -0.14%  +0.51%  336.01  64
    CBOT大豆           952.25   -2.00  -0.21%  -0.24%  959.51  43
    CBOT稻米            10.39  -$0.01  -0.10%  +1.47%   $9.81  83
    美国原油            50.84   $0.05  +0.10%  -0.99%  $46.50  69
    汇率 
    欧元/美元          $1.104 -$0.001  -0.09%  -0.84%
    美元/澳元          0.7559   0.002  +0.32%  -0.62%    

    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。
    (完)
        
    CBOT大豆         CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米         CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦         CBOT小麦持仓       
    ICE棉花          ICE棉花持仓        
    ICE软性商品      谷物期货          
    橡胶市场报导     马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶     <0#SNR:>  泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶    <0#JRU:>  印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶  <0#SRU:>  马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶     <0#ARU:>  新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 戴素萍/张若琪 审校 李爽/杜明霞)

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