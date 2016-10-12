港报社评：一国两制扬澳抑港，重经轻政前路茫茫--信报10月12日

李克强首次以国务院总理身份访问澳门，他周一刚抵埗即褒扬澳门是＂一国两制＂成功实践的热土，允诺中央政府将继续支持澳门发展＂一个中心、一个平台＂的功能，并宣布多项相关优惠政策及措施。李克强又听取澳门特区政府滙报工作，称许行政长官崔世安领导的澳门特区政府应对诸多困难和挑战，奋发有为，在推动经济适度多元和保持社会和谐稳定，做了大量及卓有成效的工作，中央政府对澳门特区政府的工作充分肯定。一句＂充分肯定＂，是领导人对澳门的高度评价，也带出弦外之音，反映中央认为香港的纷乱撕裂难与澳门相提并论，甚至对香港发展停滞不前，心存不满。

扬澳抑港，已是近年领导人的口风。香港与澳门都是＂一国两制＂的＂亲生仔＂，回归以来，中央虽然口称＂一国两制＂成功，但在港澳之间言由心声，明显倾向澳门才是中央＂那杯茶＂。然而依香港的民意表达，对＂一国两制＂是否成功落实有所保留，对＂一国＂似日渐盖过＂两制＂的倾斜产生忧虑。中央看法与港人感受的落差，显示彼此对＂一国两制＂的认知和理解有所分歧。领导人对澳门的情况赞誉有加，透出的讯息是：澳门是成功的范例，香港应向澳门看齐？

自特首普选争拗引发占中事件，政改栽倒，民主进程停顿，香港益见＂政治化＂，分化对立加剧，深深影响着香港的现在与未来。香港不再是以前的香港，即原来普遍为经济动物的港人，愈来愈多蜕变为对政治关注，乃至热中，甚至滋生分离主义的极端思潮。这恰与澳门形成鲜明对比，其冷对民主政治而埋头发展经济，成为领导人眼中的＂乖乖仔＂，香港则＂顽皮＂得多。在中央思维里，俨然重经济轻政治才是＂一国两制＂可得成功的路向。

可是，观乎改革开放以还，中国的发展路程就是重经济建设轻民主政体，结果是体制的缺失，导致权贵缺乏监督，寻租活动猖獗，贪腐盛行，也妨碍了经济深化改革，拖曳了社会进步和民生改善。正如内地有识见的学者分析，中国现正日渐面临政治改革裹足不前，以致窒碍经济发展的瓶颈。这是中国活生生的现实，莫非中央不觉察这种现实，或者不愿正视这种现实，仍死抱经济为先、民主莫谈的观念；不仅如此，同样企图塑造港澳也成为重经济、轻民主的体制，与内地的一套殊途同归。这与邓小平生前曾比喻的＂一国两制＂是两种制度的比赛，可以看谁更优越，不是理念相悖吗？

＂一国两制＂构思的原意是，以在香港和澳门实施成功垂范台湾，期能以同样模式达成两岸和平统一。可是一路走来，港澳有经济没民主的体制根本无从令台湾效法，反而成为台湾热嘲冷讽的对象。在特首和立法会全面普选遥遥无期，社会不公与贫富悬殊恶化之下，香港人日益不满意民主落后的现状，尤其新生代对台湾民主体现的民权伸张隔海欣羡，趋之若鹜进而拚力争取，激进起来甚而希望香港照搬台湾的政治模式。近年香港新进组织与台湾的政团串连活跃起来，渗入去中国化、谋独立的思维，成为政治化的歧路。

香港发展经济保障民生，有什么困难，中央总会力挺，总会给政策护航。然而，对政制进展却分外吝啬，近年对香港民主政治箝制日益强化。早前在新老交替背景下，立法会议员选举中，一批以本土为口号的＂政治异类＂，被部分选民送入议事堂，这批＂新贵＂站到中央箝制的对立面，无疑令香港的政治生态复杂化。这将体现在立法机关的争吵升温，建制与非建制互不相让烽烟四起，连累法案或拨款的通过都将难关重重。至于迫在眉睫的特首选战，更是不同阵营的恶斗，恐使政局更添动荡。

立法会今天开锣，建制派虽议席较多，但优势减弱，反对派仍占有关键的否决权，且诉求与抗争手段也肯定更多样化；基于以往的行政立法关系紧张，暂不见缓和迹象，在民意撕裂的气候下，未来仍难有政通人和局面，发展经济恐举步维艰。没有民主疏导，政不通人不和，也就没有经济效益，慢民主换不来快经济。＂一国两制＂要获得成功，前路荆棘满途，要化解这个死结困局，还在于中央能否认清香港民情，改变思维，放手让香港迈向真正民主，释放发展潜力。（完）

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