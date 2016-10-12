港报社评：新一届立会碎片化，党派利益更难整合--明报10月12日

新一届立法会今日开始议事，由于有26个新面孔，予人有新人新气象，给立法会注入新动力的憧憬。近年议会生态恶质化，议员吵吵闹闹，乱象丛生，特别是去届议会＂拉布＂不断，流会成为常态，立法会失去了议事、解决问题、通过议案的功能。大多数市民对立法会的情况已经感到疲累甚至讨厌，期望新一届议会伊始，议员们顺应市民渴求，使议会回归原有功能，成为推动发展的动力，而非沦为窒碍发展的阻力。

立法会涌现大批新面孔，无论他们循功能组别或地区直选晋身立法会，都是反映选民的意志和选择，期望新人带来新局面，＂新丁＂在未来4年将有机会验证能否不负市民托付。不过，立法会选举结束超过一个月，部分新科议员从心理以至具体行为，似乎还没有做好代议士的准备。例如个别无时间观念，视迟到为正常；须知道议会按时运作，会议不等人，迟到就失去议事机会，期望正式开议之后，这类行为会端正过来。

新一届立法会组成特征是碎片化，粗略划分70名议员，属于12个政团，数量超过上届立法会；部分只有一个议席，其中6席标榜本土/自决路线的议员，不仅与建制阵营无丝毫交集，与传统民主派、激进民主派同样格格不入。即使他们互相之间也有不同取向，初步看来并未显出有寻求妥协的意愿。另外，建制阵营党派之间，近年也是经常各唱各调，各行其是。议会碎片化，即使在同一阵营亦难以整合，设若延续上届立法会的情况，议员＂拉布＂此起彼伏，个别议员靠响钟就可以拖死议案；今届阵营和党派利益更细碎分歧，则政府议案提交立法会能否操作通过，更难以预测。

事实上，部分新科议员放言将在议会采取激烈抗争行动，包括不排除占据主席台，云云。或许市民须有心理准备，所谓新气象不会表现在积极方面，反而可能带来更消极的力量，使议会乱象没有最激，只有更激。大多数市民不认同，甚至讨厌部分议员在议事堂的言行，不过在比例代表制之下，少数议员毋须理会多数市民的感受，他们只要讨好一小撮支持者就可以确保议席，上届不断＂拉布＂、视议会为游乐场的议员，今届依然当选连任，正好说明选举制度决定了议会的畸形状况。

上一届立法会，建制阵营未与泛民阵营协调，掌控各个事务委员会，导致两大阵营尖锐对抗，议会乱象与此有一定关系。今届立法会，原本有消息说建制阵营和民主派就事务委员会正副主席安排将进行协商，一度让人憧憬新一届议会不至于甫开始即酿对抗。不过，最新发展是民主派提出按照议席比例分配各委员会的正副主席，而建制派的建议远低于民主派提出的比例要求，召集人涂谨申形容＂退无可退＂、＂忍无可忍＂，表示民主派将全面参与各委员会并竞逐各个委员会正副主席。即是说，建制阵营与民主派将会对撼，设若情况未能转圜，则原本憧憬的平和开局将成为泡影，两大阵营在开局就大斗特斗，议会往后工作也难以寄望心平气和了。

政治这回事，许多时候是＂屁股决定脑袋＂。议员担任了事务委员会主席，既受议事规则规范，又有责任促使委员会事务向前推展；从这个角度观之，即使一些委员会主席、副主席职位由民主派议员出任，看不到有何不可。当然，例如财委会具重要作用的委员会，由建制阵营议员担任正副主席，安全系数较高，其他一些委员会就应该尽量让民主派议员执掌。事实上，让＂民主派主席＂面对＂拉布＂局面，寻思如何维持议会秩序、怎样剪布，亲自体会议事失序的压力，或许会促使思维转变，从而见诸行动改变，对政治生态良性发展会起到积极作用。现在的争议在比例，建制阵营应该从更高格局思考，让民主派占更高比例，争取达至较平和开局。

上一届的版权修订条例草案和医委会改革草案，在法案委员会已经得到各个党派最大共识，在社会上也获得普遍认同。可是，提交大会讨论时，社会上涌现不同意见，原本支持草案的议员见风转舵，加入反对阵营，甚至参与＂拉布＂，把草案拖死。这两条草案谘询出了问题，在议员缺乏承担之下，民粹战胜了理性。新一届议会要汲取教训，做好草案委员会的工作，尽量谘询和吸纳持份者的意见，避免再出现草案＂临尾香＂的局面。（完）

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