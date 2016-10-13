专栏节选：正视台股「温水煮青蛙」现象--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自10月13日出版的当期「老谢开讲」专栏) 从证所税开征，一直到健全财税政策补充方案上路后，台股持续的低成交量，最近到了关键时刻，为了活络成交量，证交所也破天荒推出活络量能奖励措施。为了振兴台股成交量，新上任的交易所董事长施俊吉卯足全力，我曾邀请他上东森的访问节目，他说除了税的问题，已尽了最大努力，但台股动能依然「欲振乏力」，个中的问题值得我们好好面对。

台股写下了几个纪录，到十月七日的当周，台股成交三○五一亿元；在前一周因台风减少两个交易日，成交量只有二二○二亿元；而在九月十四日的当周，也因台风休假一天，成交量只有二四一○亿元，这个周量创下一九八二年十月以来最低量纪录；而九月的月成交量一．三九六七兆元，也创下实施证所税以来，除了二月过年的低成交量外的最新低量纪录。

**量能不继--成交量创新低、周转率下降**

除了低量成常态，台股波幅也越来越小，到十月七日为止的当周，台股以九二一九．五二点开出，最高来到九二八九．九五点，最低是九二一二．三八点，收盘是九二六五．八一点，台股上下波动只有七十七．五七点。这也写下二十几年来罕见的怪现象，也就是不管外在环境变化有多大，像上周英镑兑美元一度大跌到一．一八一九，油价因OPEC（石油输出国组织）减产，上冲到五十美元以上，还有美股持续上扬，台股却「不动如山」，是标准的〞温水煮青蛙〞现象。

我们常说股市是经济的橱窗，除了反映总体经济、产业发展荣枯，也常成了施政的指标。今年台湾第三度政党轮替，大家对蔡英文总统的领导充满了热切期待，在五二○总统就职日，有别于二○○○年陈水扁及○八年马英九总统就职日股市大跌，这一天，台股勉力上扬三十五．二八点。这是二○○○年首度政党轮替以来，台股在五二○首度出现上涨的局面，不过，却留下一个伏笔，成交量只有五八二亿元。

从五二○之后，台股成交量一直呈现惨澹局面，今年五月成交量一．五八兆元，是四年来同月最低量。再往下看六月一．五一兆元，七月一．七○兆元，八月一．七四兆元及九月一．三九兆元，今年每个月成交量，都创下四年来最低成交量的纪录。

台股统计到上半年，日均量只剩七一二亿元，比一三年受证所税冲击最激烈的七六九亿元均量还更少，上半年周转率只有三○．六九％，今年全年恐怕不到六○％，这比起一九九○年、九七年，或二○○七年盛况，台股可说是惨不忍睹，当然交易量减少，券商只得不停地裁员。

台股量能不继，证券业成了最凄惨的「惨业」。从股价来看，专业上市柜券商只剩下统一证券及大展证券股价站在面额以上，多数证券股已沦为鸡蛋水饺股，大多数券商获利不佳，像大展前三季税前EPS只有○．二元；大庆证券是亏损；现任券商公会常务理事黄显华当董事长的福邦证券，上半年净利三七八四万元，EPS○．一六元，每股净值十一．○三元，但股价只有七．七五元，让他很不服气。

**券商惨澹--多数沦为鸡蛋水饺股、裁员不断**

券商面对险恶环境，股价低，市值也不断减少。像专业上市券商元富证券股价八．二七元，市值只有一三四．三亿元，统一证券经营绩效不错，但股价也创了十一．三元新低，市值只有一五○亿元，其他如宏远证券市值二十四．六亿元，康和证券三十九．六亿元，大展证券二十九．八亿元，大庆证券二十五亿元，福邦证券只有十八．七三亿元。

台湾的证券业逐渐微小化，对照中国的中信证券，在去年大赚二○三．六亿人民币，今年上半年净利五十四．九四亿人民币，目前总市值一九八四．五亿人民币，总共雇用一六八五三名员工。中信证券是国家级的大券商，此外如在香港上市的国泰君安，目前总市值也达一三五九亿人民币。如果换算成台币，中信证券市值近一兆元，国泰君安也接近八千亿元，台湾券商的微小化，已到了生存困难的地步。

台股成交量的式微，换算成美元拿来跟全世界比，也可以看出一些端倪。像一九八九年，台股全年成交九八一○亿美元，美股成交一．五四三兆美元，台股交易量是美股的六成，而那一年德国股市交易量三九五一亿美元，英国股市交易量四二四○亿美元，德国是台股三分之一强，英国还不到台股一半，而韩国在一九八九年只有一一九○亿美元，为台股的八分之一，这是台股盛况空前的时候。

到了九七年，台股又涨到万点那一年，台股成交一．三○八兆美元，美股上升到五．七七六兆美元，那斯达克也冲高到四．四八四兆美元，德国到一．○六七兆美元，伦敦冲高到一．九八九五兆美元，韩国一七○八亿美元，台股仍是亚太股市的巨星。

二○○○年以后，台股的下一个上兆美元成交量出现在二○○七年，此时中国上海股市冲高到四兆美元，深圳到二．一兆美元，韩国到了二．一三八八兆美元，已是台股的一倍，德国到四．三二四九兆美元，英国爆出一○．一二二四五兆美元，已是台股的十倍。

台股挥别了一九八九年、九七年及二○○七年的高峰，股市交易量先是退回八九年水准，此后回落到六、七千亿美元，相对于去年上证成交二十一．三兆美元，深证成交十九．六兆美元，台股的微小化更加显着，假如股市是经济的橱窗，台股成交量每况愈下，已说明了一切。

**资产多元--ETF太热门，分走台股资金**

最近台股量缩，大家都在找病因，统一证券以「暴风雪」来形容台股面临的严峻考验，大家归结出五大病因，一是资产配置的多元化，其中热门的ETF目前交易量，已占大盘一○％以上，随着上市公司家数增多，全球资金泛滥，大家乐得把资金交给成熟的ETF产品，尤其是以各国市值前五十档个股组合的ETF产品更是大受欢迎，再加上境外基金交易热络，又有免税优惠，分走台股的资金。

此外，台股透过复委托交易，交易境外股票在一三年首度突破一兆元台币，此后复委托交易量年年成长，一四年达一．四五兆元，一五年一．六八兆元，今年前八月已达一．○八五一兆元，可能上看一．八兆元以上，相对台股融资余额一度写下一三○九亿元最低纪录，可以看出，散户投资人对台股越来越提不起劲。

眼前最值得关注的，仍是台股独靠外资撑大局，眼睁睁看着散户退场或阵亡的窘境，居然无人闻问，到十月七日为止，台股今年以来涨幅一一．一三％，在亚洲各国股市中，只输给泰国、印尼、纽西兰，领先印度的七．二六％、菲律宾的九．○一％，有深港通加持的香港股市八．八四％，还有三星独大撑大局的韩国股市四．七二％，台股表现可说是出类拔萃，这其中，外资撑住台股半边天。

照理说，台股站在九二○○点以上，指数来到九三○三点，已是万点大关在望，此时每日成交上千亿元应是常态，但十月以后，成交量经常见到五、六百亿元，这还是台股独靠外资撑住指数，外资力拱台积电，将台积电拉升到一九一元天价，外资持股比率高达七九．七六％，台积电市值已直逼五兆元新台币。

假如以台积电今年囊括iPhone 7的A10晶片，业绩努力向上，外资若将台积电力拱到二百元以上，台股很有机会再度挑战万点以上，而大立光也很可能因外资力拱推上四千元历史天价，但这些个股在外资力拱下，本国投资人兴趣缺缺，交易所为了散户买不起大立光，正拟议以一○○股为单位的交易制度，但都无关宏旨。

目前台股纯靠外资 「金鸡独立」地站上九千点，其实潜藏了很大的风险，假如今年十二月美国在总统大选后正式启动升息，国际热钱回流美国，若进一步造成外资净汇出风潮，台股恐怕难以承受崩盘命运，正是台股潜藏的危机之一。

其次，很多个股每日成交不到一百张，在买卖显示最佳五档的情况下，通常买卖盘都只有一张，很多人更加不敢大进大出，台股成交量更加萎缩，逐渐呈现恶性循环，台股成交量集中在外资青睐的个股，本国投资人退场，周转率下降，本益比压缩，企业筹资更困难。

**企业出走--联发科子公司、优德精密海外挂牌**

像经历三次减资，资本额从二二○．五三亿元减至五十一．四三亿元的国巨，外资持股已达六七．三二％，这已是标准的外资概念股。今年国巨EPS在六元左右，股价六十三．八元，本益比（P/E）大约只有十倍左右，国巨已是国际一级被动元件大厂，但是本益比仍然拉升不上。

台股本益比拉不起来，很多企业不再考量以台湾为上市根据地。最近联发科旗下的汇顶在上海交易所挂牌，以昆山为生产基地的精密设备厂优德精密，在深圳交易所创业板挂牌，这已是继鼎捷软件、中潜股份、新莱应材、劲胜股份，在深交所创业板挂牌的第五家台资企业。

台资企业在海外挂牌，而在台股挂牌的公司努力减资，这是台股不断边缘化的现象之一。过去半个世纪来，台股是靠小散户努力创造出来的资本市场奇蹟，资本市场是产业发展最重要的后勤支援，如今资本市场无力，纯靠外资撑大局，这是危险之兆，台湾经济正陷入「温水煮青蛙」的窘境，小英政府必须慎重注意这个现象！(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。