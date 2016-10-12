金属期市：伦敦期锌反弹，缩减秘鲁供应增加前景所致跌幅

秘鲁主要铜矿及锌矿之一--Antamina的总经理周一说，该公司将利用价格预期上涨的良机，将明年锌矿产出提高一倍至34-36万吨。

锌价明年料上涨，此前澳洲Century和爱尔兰Lisheen等大型矿脉枯竭，且眼下亦无大型新项目投产。

LME期铜 上涨0.3%至每吨4,826美元，削减上日跌0.7%的部分跌幅。

日本8月核心机械订单降幅少于预期，表明资本支出相对坚稳回升，而这被视为是经济持续增长的关键。

周二公布的调查显示，10月德国分析师及投资者信心改善程度超过预期，表明交易商对德国经济成长前景看法愈发乐观。

中国国务院总理李克强周二表示，三季度经济好于预期，债务风险总体可控。 (完)

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