金属期市：伦敦期锌反弹，缩减秘鲁供应增加前景所致跌幅

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
秘鲁主要铜矿及锌矿之一--Antamina的总经理周一说，该公司将利用价格预期上涨的良机，将明年锌矿产出提高一倍至34-36万吨。
锌价明年料上涨，此前澳洲Century和爱尔兰Lisheen等大型矿脉枯竭，且眼下亦无大型新项目投产。
LME期铜 上涨0.3%至每吨4,826美元，削减上日跌0.7%的部分跌幅。
日本8月核心机械订单降幅少于预期，表明资本支出相对坚稳回升，而这被视为是经济持续增长的关键。
周二公布的调查显示，10月德国分析师及投资者信心改善程度超过预期，表明交易商对德国经济成长前景看法愈发乐观。
中国国务院总理李克强周二表示，三季度经济好于预期，债务风险总体可控。 (完)
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路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。