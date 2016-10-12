中国新债：进出口行周四将招标发行120亿元三期债，期限1/10/20年

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海10月12日 - 中国进出口银行周三公告，将于周四(13日)在银行间债市招标发 行至多120亿元人民币的三期固息金融债，期限包括一、10和20年。 上述三期债中，一年期为进出口行今年第11期新发债，10年品种为今年第10期债CN160 310=CFXS的第三次增发，20年期为2015年第19期 第五次增发，两期债票面 利率分别为3.18%和3.88%。 具体发行条款如下： 今年第11期新发和第10期增发；2015年第19期增发债 ----------------------------------------------------------- 招标规模上限 1/10年：50亿元；20年：20亿元 期限/计息方式 1/10/20年固息 招标时间 10月13日上午10:00-11:30 招标方式 单一利率/价格中标(荷兰式) 缴款日 10月17日 起息日 1年：10/17；10年：9/5；20年：1/12 发行期 10/13-10/17 上市日 10月19日 手续费 1年：0.05%；10年：0.15%；20年：0.20% -----------------------------------------------------------(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 吴芳； 审校 林高丽)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。