中国新债：进出口行周四将招标发行120亿元三期债，期限1/10/20年

路透上海10月12日 - 中国进出口银行周三公告，将于周四(13日)在银行间债市招标发 行至多120亿元人民币的三期固息金融债，期限包括一、10和20年。 上述三期债中，一年期为进出口行今年第11期新发债，10年品种为今年第10期债CN160 310=CFXS的第三次增发，20年期为2015年第19期 第五次增发，两期债票面 利率分别为3.18%和3.88%。 具体发行条款如下： 今年第11期新发和第10期增发；2015年第19期增发债 ----------------------------------------------------------- 招标规模上限 1/10年：50亿元；20年：20亿元 期限/计息方式 1/10/20年固息 招标时间 10月13日上午10:00-11:30 招标方式 单一利率/价格中标(荷兰式) 缴款日 10月17日 起息日 1年：10/17；10年：9/5；20年：1/12 发行期 10/13-10/17 上市日 10月19日 手续费 1年：0.05%；10年：0.15%；20年：0.20% -----------------------------------------------------------(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 吴芳； 审校 林高丽)