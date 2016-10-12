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亚洲 | 2016年 10月 12日 星期三 10:09 BJT

中国新债：进出口行周四将招标发行120亿元三期债，期限1/10/20年

路透上海10月12日 - 中国进出口银行周三公告，将于周四(13日)在银行间债市招标发
行至多120亿元人民币的三期固息金融债，期限包括一、10和20年。
    
    上述三期债中，一年期为进出口行今年第11期新发债，10年品种为今年第10期债CN160
310=CFXS的第三次增发，20年期为2015年第19期 第五次增发，两期债票面
利率分别为3.18%和3.88%。
            
    具体发行条款如下：
 
               今年第11期新发和第10期增发；2015年第19期增发债
   -----------------------------------------------------------
    招标规模上限        1/10年：50亿元；20年：20亿元
    期限/计息方式       1/10/20年固息
    招标时间            10月13日上午10:00-11:30
    招标方式            单一利率/价格中标(荷兰式)
    缴款日              10月17日
    起息日              1年：10/17；10年：9/5；20年：1/12
    发行期              10/13-10/17
    上市日              10月19日
    手续费              1年：0.05%；10年：0.15%；20年：0.20%
   -----------------------------------------------------------(完)
            
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 (发稿 吴芳； 审校 林高丽)

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