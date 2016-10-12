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市场报道 | 2016年 10月 12日 星期三 10:12 BJT

企业并购：谷歌收购数码营销企业FameBit，称该案将提升YouTube营收

路透10月11日 - 谷歌 称其已收购在线科技平台公司FameBit。该平台可以让品牌借助YouTube网红来创作推广内容。

谷歌周二在官方博客称，两公司合并将有助于增加品牌内容获得机会，会给YouTube带来更多营收。

谷歌未透露协议财务条款。

FameBit在其博客上称，暂时仍将保持独立运营。(完) (编译 李爽 审校 王颖)

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