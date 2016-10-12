《路透晚报》--10月12日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国国企：要坚持有利于国有资产保值增值的方针推动国企改革--习近平

中国国家主席习近平表示，要坚持有利于国有资产保值增值，有利于提高国有经济竞争力，有利于国有资本的方针，推动国有企业深化改革，提高经营管理水平，加强国有资产监管。

--中国经济：全面放开养老服务市场，引导社会资本进入养老服务业--习近平

中国国家主席习近平表示，将全面放开养老服务市场，引导社会资本进入养老服务业；确保各类重大统计数据造假案件得到及时有效查处；促进移动互联网健康有序发展。

--中国政策：“十三五”间除超大城市，将全面放宽重点群体落户条件--国务院

中国国务院发布“推动1亿非户籍人口在城市落户方案”，提出除极少数超大城市外，全面放宽农业转移人口落户条件，以农村学生升学和参军进入城镇的人口、在城镇就业居住五年以上和举家迁徙的农业转移人口以及新生代农民工为落户重点。

--中国经济：降低企业杠杆既不能‘父爱主义’，也不能‘拉郎配’--人民日报

中国官媒--人民日报称，降低企业杠杆，化解债务风险，关键问题是厘清政府与市场的边界，既不能‘父爱主义’，也不能‘拉郎配’。只有在法治的框架内，通过市场化手段发现价格，才有可能实现各个市场主体的利益最大化。

--中国环保：二季度排放严重超标企业环比少40家，大连石化等再上榜--环保部

中国环保部日前公布第二季度排放严重超标的国家重点监控企业名单，共55家企业上榜，较一季度减少40家；这些企业主要分布在河北、山西、内蒙古、辽宁等省份。

--中国房地产：1-9月棚户区改造开工577万套，占年度任务96%--住建部

中国住房和城乡建设部日前称，1-9月已开工棚户区改造577万套，占年度目标任务的96%，完成投资1.2万亿元人民币。

--中国经济：2020年底前严禁备案和新建水泥、平板玻璃行业新增产能--工信部

中国工业和信息化部表示，要开展专项行动，大力压减水泥、平板玻璃等传统建材行业严重过剩产能。2020年底前，严禁备案和新建扩大产能的水泥熟料、平板玻璃建设项目；2017年底前，暂停实际控制人不同的企业间水泥熟料、平板玻璃产能置换。

--中国经济：京冀共建北京新机场临空经济区，总投资超2,000亿元--报载

北京日报报导，根据国家发改委印发“北京新机场临空经济区规划（2016-2020年）”，北京市将与河北省合作共建新机场临空经济区，总投资将超过2,000亿元人民币。

--中国经济：中欧班列建设规划出炉，深化一带一路沿线经贸合作--发改委

中国国家发展改革委表示，运行于中国与欧洲的铁路国际联运列车，未来五年将按其首个顶层设计来建设发展，以此深化中国与一带一路沿线国家经贸合作。

--中国矿业：前九月出让探矿权876个，出让价款同比增近九倍--国土部

中国国土资源部日前称，1-9月全国累计出让探矿权876个，同比增长24.3%，出让价款107.34亿元人民币，同比增长887.8%。

--中国能源：天然气管道运输价格调整为准许成本加合理收益原则定价--发改委

中国国家发改委发布改革天然气管道运输价格机制和加强价格监管的两个文件，将天然气管道运输价格调整为准许成本加合理收益原则定价。明年将全面启动管道运输企业定价成本监审工作，合理确定定价成本，制定和调整天然气管道运输价格。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行400亿元逆回购操作，单日净回笼1,650亿元

业内人士透露，中国央行公开市场今日将共进行400亿元人民币逆回购操作，其中七天期300亿元，14天期100亿元。据此计算，单日净回笼1,650亿元。

--新债招标：中国一年和10年续发国债共获得12.5亿元追加认购

中国财政部公告称，上午招标续发行的一年期固息国债，获得10.9亿元的追加认购，最终发行量220.9亿元；10年续发国债获得1.6亿元追加认购，最终发行量281.6亿元。

--中国货币市场：资金略有收紧利率小升，公开市场持续净回笼致供给减少

- 中国银行间市场资金面略有收紧，主要回购利率稍有上行，主因央行公开市场连续大额净回笼，且明日还将有大量MLF（中期借贷便利）到期，同时本月亦适逢季度缴税，机构预期显得谨慎，大行融出减少。

--中国债市动态：现券收益率继续小涨，央行连续净回笼致情绪偏谨慎

中国银行间债市早盘现券收益率继续小涨，国债期货亦延续调整。央行公开市场连续多日大量净回笼，表明货币政策态度仍中性，资金面也随之趋于收敛；考虑到接下来还将面临缴税等因素扰动，市场心态暂时偏谨慎。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘续创逾六年新低后跌势放缓，市场处于自发均衡

人民币兑美元即期早盘与中间价继续刷新逾六年新低，但跌势较前两日明显放缓。交易员称，虽然中间价继续下行，客盘仍偏购汇，但结汇需求已小幅升温，自营盘亦部分了结早前美元多头，早盘未见大行维稳迹象，市场进入相对自发均衡状态。

--中国外汇：广东省破获百余起地下钱庄案，案值2,300余亿元--新华

新华社报导援引广东省公安厅称，今年以来，广东各地公安机关开展多次打击地下钱庄的集中收网行动，破获案件140余起，抓获犯罪嫌疑人350余名，初步统计涉案金额2,300余亿元人民币，案件包括部分公司虚构贸易背景，修改、伪造货物提单，进行资金跨境循环方式骗购外汇等。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指缩量微收跌结束四连涨，获利抛压致大盘技术调整

中国股市沪综指缩量微收跌，结束连四日涨势。分析师指出，今日大盘低开后震荡调整，昨日强势板块多处于调整状态；目前场内热点轮动较快，资金参与意愿有限，国庆节后两个交易日连续上攻，获利盘和套牢盘的压力逐渐显现，短线技术上有整固需要。

--美国个股：苹果宣布在深圳成立研发中心，以增强与合作伙伴关系

苹果公司表示，将在中国的制造业中心深圳成立一个研发中心。在竞争日益激烈的情况下，苹果希望刺激在中国的增长。

--美国个股：百度宣布成立百度资本，基金首期规模达200亿元

中国搜索引擎巨头--百度宣布成立百度资本（Baidu Capital），该基金首期规模达200亿元人民币，主要将投资于泛互联网领域中后期项目。

--中港个股：比亚迪与国开行签订600亿元协议，进军轻轨交通领域

上海证券报报导，中国汽车生产商比亚迪在深圳与国开行签署600亿元的《单轨轨道交通产业战略合作协议》。在横跨IT、汽车、新能源三大产业后，比亚迪正式进军轻轨交通业，意在拓展城市公共交通，缓解交通拥堵及大气污染问题。

--中港个股：中海集运拟定增A股募资至多120亿元，主要用于增资租赁业务

中国中海集装箱运输股份有限公司公告称，拟以不低于3.66元人民币/股的价格，向包括公司控股股东中国海运在内的不超过10名特定对象非公开发行不超过32.79亿股A股，募集资金总额不超过120亿元。

--台湾个股：国泰金将发行499.98亿台币特别股，创上市公司历史新高