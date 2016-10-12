英国债市：退欧公投后前景茫然，刺激公债交易量激增

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透伦敦10月11日 - 周二数据显示，自英国6月公投决定退出欧盟后，英国公债换手量及交易金额大增，最高飙升达400%。
投资者在6月23日退欧公投过后，试图对未来数月、甚至数年有关英国经济成长、通胀与利率前景的不确定性进行规划，因而引爆这股英国主权债交易狂潮。
根据MarketAxess旗下Trax的数据显示，自6月以来，10年期英债日均成交额为49亿英镑，较1-5月的日均成交额11亿英镑多出将近四倍。
交易量同样跳升，由公投前每日平均110笔交易，增加超过一倍至263笔。
“市场力图找寻因应长期政治变化的模式，”MarketAxess Europe营运长Scott Eaton表示。
“英国退欧对政治与社会的整体影响尚未进行协商，具体是什么也仍不得而知，市场显然在应对波动性，从英镑的震荡以及10年期英债交易活动频繁可见一斑，”他表示。
Trax提供欧洲约三分之二固定收益交易的盘后服务。(完)
(编译 陈宗琦；审校 李婷仪)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。