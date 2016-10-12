英国债市：退欧公投后前景茫然，刺激公债交易量激增

路透伦敦10月11日 - 周二数据显示，自英国6月公投决定退出欧盟后，英国公债换手量及交易金额大增，最高飙升达400%。

投资者在6月23日退欧公投过后，试图对未来数月、甚至数年有关英国经济成长、通胀与利率前景的不确定性进行规划，因而引爆这股英国主权债交易狂潮。

根据MarketAxess旗下Trax的数据显示，自6月以来，10年期英债日均成交额为49亿英镑，较1-5月的日均成交额11亿英镑多出将近四倍。

交易量同样跳升，由公投前每日平均110笔交易，增加超过一倍至263笔。

“市场力图找寻因应长期政治变化的模式，”MarketAxess Europe营运长Scott Eaton表示。

“英国退欧对政治与社会的整体影响尚未进行协商，具体是什么也仍不得而知，市场显然在应对波动性，从英镑的震荡以及10年期英债交易活动频繁可见一斑，”他表示。

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