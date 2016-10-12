日本股市：盘中下跌，美股受企业财报疲弱打压拖累日经

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
“财报季开始之际，美国铝业的财报打击投资者美国企业业绩的信心，”Nissay Asset Management股权策略师Isao Kubo表示。
本月稍后，主要日本企业也将开始公布截至9月的上半年财报。
“日本企业财报料将表现疲弱(因日圆走强)，因此未来几周市场可能呈震荡走势，” Chibagin Asset Management总经理Yoshihiro Okumura表示，并称日经指数未来几周料将在16,500-17,500点区间。
周三周期性股票下挫，受投资者避险情绪影响。银行类股表现弱于大盘。三菱日联金融集团(MUFG) 和瑞穗金融集团 各下跌1.9%。
出口商类股普遍疲软，丰田汽车 跌0.4%，日产汽车 跌0.5%。
防御类股票，包括建筑、房地产和铁路公司的股票表现优于大盘。
日本8月核心机械订单降幅少于预期，但对市场影响不大。
东证股价指数 跌0.3%至1,351.96点，JPX-日经400指数 跌0.3%至12,105.24点。(完)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。