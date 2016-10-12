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亚洲 | 2016年 10月 12日 星期三 10:28 BJT

日本股市：盘中下跌，美股受企业财报疲弱打压拖累日经

“财报季开始之际，美国铝业的财报打击投资者美国企业业绩的信心，”Nissay Asset Management股权策略师Isao Kubo表示。

本月稍后，主要日本企业也将开始公布截至9月的上半年财报。

“日本企业财报料将表现疲弱(因日圆走强)，因此未来几周市场可能呈震荡走势，” Chibagin Asset Management总经理Yoshihiro Okumura表示，并称日经指数未来几周料将在16,500-17,500点区间。

周三周期性股票下挫，受投资者避险情绪影响。银行类股表现弱于大盘。三菱日联金融集团(MUFG) 和瑞穗金融集团 各下跌1.9%。

出口商类股普遍疲软，丰田汽车 跌0.4%，日产汽车 跌0.5%。

防御类股票，包括建筑、房地产和铁路公司的股票表现优于大盘。

日本8月核心机械订单降幅少于预期，但对市场影响不大。

东证股价指数 跌0.3%至1,351.96点，JPX-日经400指数 跌0.3%至12,105.24点。(完)

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