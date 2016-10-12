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亚洲 | 2016年 10月 12日 星期三 10:27 BJT

《汇市简讯》美元指数表现偏软，但目标将测试98.50

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* 美指在亚洲盘下滑0.2%，英镑反弹带来压力

* 市况涨跌互见，E-迷你标普500指数期货上涨0.2%，美国原油上涨0.1%，日股日经指数下跌0.6%，MCSI亚太地区(除日本外)股指下跌0.3%。

* 动能研究显示5、10、20日移动均线小幅上升，格局正面

* 目标为测试98.48/58，此为3月高点和2015/16年跌势的76.4%回档位

* 纽约盘区间97.21/97.73分别构成第一道支撑/阻力位。

* 图表reut.rs/2dP7SlG

(完) (编译 李婷仪 审校 张若琪)

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