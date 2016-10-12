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市场报道 | 2016年 10月 12日 星期三 10:33 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--10月12日至10月19日

路透10月12日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均
为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)：
 公布日期         公布时间  公司代码    业绩季度及公司名称
 2016年10月12日   AMC       CSX.OQ      Q3 2016 CSX Corp
 2016年10月13日   NTS       DAL.N       Q3 2016 达美航空 
 2016年10月13日   BMO       PGR.N       9月 2016 Progressive Corp
 2016年10月13日   AMC       WYNN.OQ     Q3 2016 Wynn Resorts Ltd
 2016年10月14日   12:00     WFC.N       Q3 2016 富国银行 
 2016年10月14日   BMO       C.N         Q3 2016 花旗集团
 2016年10月14日   BMO       JPM.N       Q3 2016 摩根大通
 2016年10月14日   BMO       PNC.N       Q3 2016 PNC Financial Services Group Inc
 2016年10月17日   BMO       HAS.OQ      Q3 2016 孩之宝(Hasbro) 
 2016年10月17日   BMO       BAC.N       Q3 2016 美国银行 
 2016年10月17日   BMO       JBHT.OQ     Q3 2016 J B Hunt Transport Services Inc (暂定)
 2016年10月17日   AMC       NFLX.OQ     Q3 2016 Netflix Inc
 2016年10月17日   AMC       UAL.N       Q3 2016 United Continental Holdings Inc
 2016年10月17日   AMC       IBM.N       Q3 2016 国际商业机器(IBM)(暂定)
 2016年10月18日   NTS       PM.N        Q3 2016 Philip Morris International Inc
 2016年10月18日   BMO       GS.N        Q3 2016 高盛
 2016年10月18日   BMO       CMA.N       Q3 2016 Comerica Inc
 2016年10月18日   BMO       GWW.N       Q3 2016 W W Grainger Inc
 2016年10月18日   BMO       SCHW.N      Q3 2016 嘉信理财(Charles Schwab)(暂定)
 2016年10月18日   BMO       OMC.N       Q3 2016 Omnicom Group Inc
 2016年10月18日   BMO       HOG.N       Q3 2016 哈雷戴维森(Harley-Davidson) 
 2016年10月18日   BMO       RF.N        Q3 2016 Regions Financial Corp
 2016年10月18日   BMO       JNJ.N       Q3 2016 强生(Johnson & Johnson) 
 2016年10月18日   BMO       BLK.N       Q3 2016 贝莱德(Blackrock) 
 2016年10月18日   BMO       KSU.N       Q3 2016 Kansas City Southern
 2016年10月18日   BMO       UNH.N       Q3 2016 UnitedHealth Group Inc
 2016年10月18日   AMC       LLTC.OQ     Q1 2017 Linear Technology Corp
 2016年10月18日   AMC       YHOO.OQ     Q3 2016 雅虎
 2016年10月18日   AMC       NAVI.OQ     Q3 2016 Navient Corp
 2016年10月18日   AMC       INTC.OQ     Q3 2016 英特尔
 2016年10月18日   AMC       ISRG.OQ     Q3 2016 Intuitive Surgical Inc
 2016年10月19日   11:00     DOV.N       Q3 2016 Dover Corp
 2016年10月19日   BMO       USB.N       Q3 2016 U.S. Bancorp
 2016年10月19日   BMO       BBT.N       Q3 2016 BB&T Corp
 2016年10月19日   BMO       HAL.N       Q3 2016 哈里伯顿(Halliburton)
 2016年10月19日   BMO       GPC.N       Q3 2016 Genuine Parts Co
 2016年10月19日   BMO       STJ.N       Q3 2016 St. Jude Medical Inc
 2016年10月19日   BMO       STX.OQ      Q1 2017 希捷(Seagate Technology)
 2016年10月19日   BMO       ABT.N       Q3 2016 雅培制药(Abbott Laboratories)
 2016年10月19日   BMO       NTRS.OQ     Q3 2016 Northern Trust Corp
 2016年10月19日   BMO       MS.N        Q3 2016 摩根士丹利
 2016年10月19日   BMO       APH.N       Q3 2016 Amphenol Corp
 2016年10月19日   BMO       MTB.N       Q3 2016 M&T Bank Corp
 2016年10月19日   BMO       RAI.N       Q3 2016 Reynolds American Inc
 2016年10月19日   AMC       TSCO.OQ     Q3 2016 Tractor Supply Co
 2016年10月19日   AMC       LRCX.OQ     Q1 2017 Lam Research Corp
 2016年10月19日   AMC       SLG.N       Q3 2016 SL Green Realty Corp
 2016年10月19日   AMC       KMI.N       Q3 2016 Kinder Morgan Inc
 2016年10月19日   AMC       CTXS.OQ     Q3 2016 Citrix Systems Inc
 2016年10月19日   AMC       XLNX.OQ     Q2 2017 Xilinx Inc
 2016年10月19日   AMC       URI.N       Q3 2016 United Rentals Inc
 2016年10月19日   AMC       EBAY.OQ     Q3 2016 eBay Inc
 2016年10月19日   AMC       AXP.N       Q3 2016 美国运通(American Express)
 2016年10月19日   AMC       RHI.N       Q3 2016 Robert Half International Inc
 2016年10月19日   AMC       FTI.N       Q3 2016 FMC Technologies Inc
 2016年10月19日   20:05     MAT.OQ      Q3 2016 Mattel Inc
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

  
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 (整理 王兴亚；审校 李婷仪)

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