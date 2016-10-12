《美国上市公司业绩公布日程表》--10月12日至10月19日

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透10月12日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均 为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)： 公布日期 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 2016年10月12日 AMC CSX.OQ Q3 2016 CSX Corp 2016年10月13日 NTS DAL.N Q3 2016 达美航空 2016年10月13日 BMO PGR.N 9月 2016 Progressive Corp 2016年10月13日 AMC WYNN.OQ Q3 2016 Wynn Resorts Ltd 2016年10月14日 12:00 WFC.N Q3 2016 富国银行 2016年10月14日 BMO C.N Q3 2016 花旗集团 2016年10月14日 BMO JPM.N Q3 2016 摩根大通 2016年10月14日 BMO PNC.N Q3 2016 PNC Financial Services Group Inc 2016年10月17日 BMO HAS.OQ Q3 2016 孩之宝(Hasbro) 2016年10月17日 BMO BAC.N Q3 2016 美国银行 2016年10月17日 BMO JBHT.OQ Q3 2016 J B Hunt Transport Services Inc (暂定) 2016年10月17日 AMC NFLX.OQ Q3 2016 Netflix Inc 2016年10月17日 AMC UAL.N Q3 2016 United Continental Holdings Inc 2016年10月17日 AMC IBM.N Q3 2016 国际商业机器(IBM)(暂定) 2016年10月18日 NTS PM.N Q3 2016 Philip Morris International Inc 2016年10月18日 BMO GS.N Q3 2016 高盛 2016年10月18日 BMO CMA.N Q3 2016 Comerica Inc 2016年10月18日 BMO GWW.N Q3 2016 W W Grainger Inc 2016年10月18日 BMO SCHW.N Q3 2016 嘉信理财(Charles Schwab)(暂定) 2016年10月18日 BMO OMC.N Q3 2016 Omnicom Group Inc 2016年10月18日 BMO HOG.N Q3 2016 哈雷戴维森(Harley-Davidson) 2016年10月18日 BMO RF.N Q3 2016 Regions Financial Corp 2016年10月18日 BMO JNJ.N Q3 2016 强生(Johnson & Johnson) 2016年10月18日 BMO BLK.N Q3 2016 贝莱德(Blackrock) 2016年10月18日 BMO KSU.N Q3 2016 Kansas City Southern 2016年10月18日 BMO UNH.N Q3 2016 UnitedHealth Group Inc 2016年10月18日 AMC LLTC.OQ Q1 2017 Linear Technology Corp 2016年10月18日 AMC YHOO.OQ Q3 2016 雅虎 2016年10月18日 AMC NAVI.OQ Q3 2016 Navient Corp 2016年10月18日 AMC INTC.OQ Q3 2016 英特尔 2016年10月18日 AMC ISRG.OQ Q3 2016 Intuitive Surgical Inc 2016年10月19日 11:00 DOV.N Q3 2016 Dover Corp 2016年10月19日 BMO USB.N Q3 2016 U.S. Bancorp 2016年10月19日 BMO BBT.N Q3 2016 BB&T Corp 2016年10月19日 BMO HAL.N Q3 2016 哈里伯顿(Halliburton) 2016年10月19日 BMO GPC.N Q3 2016 Genuine Parts Co 2016年10月19日 BMO STJ.N Q3 2016 St. Jude Medical Inc 2016年10月19日 BMO STX.OQ Q1 2017 希捷(Seagate Technology) 2016年10月19日 BMO ABT.N Q3 2016 雅培制药(Abbott Laboratories) 2016年10月19日 BMO NTRS.OQ Q3 2016 Northern Trust Corp 2016年10月19日 BMO MS.N Q3 2016 摩根士丹利 2016年10月19日 BMO APH.N Q3 2016 Amphenol Corp 2016年10月19日 BMO MTB.N Q3 2016 M&T Bank Corp 2016年10月19日 BMO RAI.N Q3 2016 Reynolds American Inc 2016年10月19日 AMC TSCO.OQ Q3 2016 Tractor Supply Co 2016年10月19日 AMC LRCX.OQ Q1 2017 Lam Research Corp 2016年10月19日 AMC SLG.N Q3 2016 SL Green Realty Corp 2016年10月19日 AMC KMI.N Q3 2016 Kinder Morgan Inc 2016年10月19日 AMC CTXS.OQ Q3 2016 Citrix Systems Inc 2016年10月19日 AMC XLNX.OQ Q2 2017 Xilinx Inc 2016年10月19日 AMC URI.N Q3 2016 United Rentals Inc 2016年10月19日 AMC EBAY.OQ Q3 2016 eBay Inc 2016年10月19日 AMC AXP.N Q3 2016 美国运通(American Express) 2016年10月19日 AMC RHI.N Q3 2016 Robert Half International Inc 2016年10月19日 AMC FTI.N Q3 2016 FMC Technologies Inc 2016年10月19日 20:05 MAT.OQ Q3 2016 Mattel Inc 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (整理 王兴亚；审校 李婷仪)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。