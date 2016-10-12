台湾汇市：台币兑美元早市在平盘游走，出口商抛汇多令台币贬势受限

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透台北10月12日 - 台币兑美元 周三盘初由贬转升后，在平盘附近游走。交易员表示，虽然韩元 趋贬，外资也汇出，但今日出口商抛汇力道稍强，令台币贬势受限。
交易员表示，韩元盘初继续走贬，外资盘初也见出手买汇，不过汇出的力道倒是没有昨天强。今日出口商在台币贬至31.600附近也有颇明显的抛汇力道，令台币价位暂在31.600附近游走。
〞今天外资有走一些，但是没有昨天多了。〞一位大型商银交易员表示。
他们表示，台币走贬至近一个月的低位附近，出口商抛汇颇多。至于央行方面，近期倒是没有太大的动作，电话询问虽没有少，但是入市干预并不常见。
本地时间10:27，韩元兑美元 走贬报1,124.1，上日收在1,120.4；台股加权指数 则涨0.02%。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点溢价幅度较上日尾盘差距不大；目前一个月美元/台币远汇 报31.650/31.710，上日收在31.675。
交易员预测今日主要交易区间：
•31.580-31.680
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