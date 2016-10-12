台湾债市：五年公债发行前交易殖利率走低，因央行拉低隔拆开盘价

路透台北10月12日 - 台湾五年期公债105/13期 殖利率发行前交易周三早盘走跌。交易员指出，随央行早盘把隔夜拆款开盘价往下拉，市场解读央行将维持市场资金宽松状态，促使买盘进场，带动殖利率走低，惟交投依旧相当冷清。

他们表示，周二美债殖利率虽持续弹升，但未脱区间整理格局，且尽管台湾央行9月停止降息，惟近来市场依旧极为宽松，加上央行28天期定存单利率即在0.59%，随殖利率弹升吸引买盘逢高承接。

〞不要白痴了，银行钱一大堆，不去用，难道要丢到海里吗？更何况债券比央行定存单流动性高。〞一大型银行交易员说。

他表示，公债流动性远比央行定存单佳，主因是公债随时可以卖掉换现金，且殖利率已弹到0.59%，跟央行存单利率差不多，再配合央行把隔拆开盘价拉低，吸引买单进场。

台湾银行间隔夜拆款利率周三开盘报0.176%，上日开盘报0.179%。

而在10年券105/11期方面，开盘近两小时仍是零成交。交易员指出，近期10年券完全没有量，主因市场没有方向，〞空单不敢空，多单不敢追进〞，央行9月未降息短线仍有浮额待消化。

〞最近很闷啊，市场完全没有方向，10年券从底部上来已经弹了12个基点，五年券也弹了10个基点，到这里已经没有方向了。〞前述大型银行交易员说。

另一大型银行交易员亦称，因流动性不足，大家都退场，观望气氛浓厚，〞你看，现在10年券都开不出来，大家都不想玩了啊，这种节骨眼，央行停止降息，理论上应该是要反应美债偏空，但大家都想往上接。总之，往下做不对，往上打也不对，乾脆不做了。〞

本地时间10:48，五年券105/13 发行前交易殖利率下跌0.47基点至0.5938%，成交21.5亿台币；10年券105/11 无成交。

至于台湾股市加权指数 则涨0.02%。

交易员预估，今日105/13期发行前交易殖利率区间料在0.58-0.62%；10年期公债105/11殖利率区间在0.76-0.80%。

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