美国经济：9月通胀预期回落，国民收入预期亦下降--纽约联储调查

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约10月11日 - 据纽约联邦储备银行一项调查显示，衡量美国通胀预期的两个指标在9月下降，其中一个触及纪录低点。调查还显示美国人对未来一年收入增长的预期下降。
消费者预期调查显示，未来一年通胀率预估中值9月降至2.5%，为纪录最低水准。8月为2.8%。该指标在美联储判断物价走势时变得日益重要。
未来三年通胀预期从2.7%降至2.6%，接近纪录低点。自2013年年中开始这项网上调查以来，两项指标一直在逐步下降。
最近几个月其它全国性物价指标微升，不过通胀率仍低于美联储目标。联储考虑年底前加息，希望看到通胀压力的迹象后再展开行动。
纽约联储该项调查还显示，未来一年收入增长预估中值在上月降至2.0%，小于8月时的2.4%。(完) (编译 李爽 审校 郑茵)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。