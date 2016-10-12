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市场报道 | 2016年 10月 12日 星期三 11:17 BJT

美国经济：9月通胀预期回落，国民收入预期亦下降--纽约联储调查

路透纽约10月11日 - 据纽约联邦储备银行一项调查显示，衡量美国通胀预期的两个指标在9月下降，其中一个触及纪录低点。调查还显示美国人对未来一年收入增长的预期下降。

消费者预期调查显示，未来一年通胀率预估中值9月降至2.5%，为纪录最低水准。8月为2.8%。该指标在美联储判断物价走势时变得日益重要。

未来三年通胀预期从2.7%降至2.6%，接近纪录低点。自2013年年中开始这项网上调查以来，两项指标一直在逐步下降。

最近几个月其它全国性物价指标微升，不过通胀率仍低于美联储目标。联储考虑年底前加息，希望看到通胀压力的迹象后再展开行动。

纽约联储该项调查还显示，未来一年收入增长预估中值在上月降至2.0%，小于8月时的2.4%。(完) (编译 李爽 审校 郑茵)

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