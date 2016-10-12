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亚洲 | 2016年 10月 12日 星期三 11:46 BJT

中国货币市场：资金略有收紧利率小升，公开市场持续净回笼致供给减少

路透北京10月12日 - 中国银行间市场周三资金面略有收紧，主要回购利率稍有上行，
主因央行公开市场连续大额净回笼，且明日还将有大量MLF（中期借贷便利）到期，同时本
月亦适逢季度缴税，机构预期显得谨慎，大行融出减少。
    
    交易员表示，今天流动性虽有所紧张，但惯例来看，预计央行仍会续作MLF，以在降杠
杆背景下稳定市场预期，所以资金料不会持续大幅紧绷。
    
    “今天稍微有点收紧，公开市场持续的净回笼，今天就1,650亿呀，这个回笼还是很可
怕的...不过利率倒是还好，上的不明显。”华东一银行交易员说。
    
    华南一基金交易员亦表示，一大早形势还好，平头寸相对容易，但过了10点后借钱就比
较困难了，大行也明显没有前两天持续融出的情况。
    
    “MLF要到期了，而且听说这个月缴税量还很大，大家有点谨慎了可能。”该基金交易
员说，“不过我觉得月初MLF续作的可能是还是很高的，毕竟净回笼已经收了不少资金了，
而且这不是又要降（企业）杠杆了嘛，还是要稳的。”
    
    中国央行公开市场今日共进行400亿元人民币逆回购操作，其中七天期300亿元，14天期
100亿元。据此计算，单日净回笼1,650亿元。

    另据路透统计，本周公开市场共有5,650亿元逆回购到期；其中今日到期2,050亿元，包
括14天期1,400亿元和28天期650亿元。此外，本周四还将有2,595亿元的MLF（中期借贷便利
）到期。
    
    以下为主要货币市场利率报价:     
 北京时间11:34             今日(%)  上日(%  变动(bp
                                    )       )
 质押式回购加权平均利率                            
  其中:隔夜                 2.1037  2.0830    +2.07
      七天                  2.2822  2.2710    +1.12
                                            
      14天                  2.4317  2.4072    +2.45
                                            
 上海证交所质押式回购利率                          
  其中:隔夜                 3.0000  0.9250  +207.50
                                            
      七天                  2.6650  2.4000   +26.50
                                            
      14天                  2.6600  2.6650    -0.50
                                            
 回购定盘利率                                      
  其中:隔夜<CN1DRPFIX=CFX   2.1100  2.1000    +1.00
 S>                                         
      七天<CN7DRPFIX=CFXS   2.3900  2.3600    +3.00
 >                                          
      14天<CN14DRPFIX=CFX   2.6000  2.5500    +5.00
 S>                                         
 Shibor                                            
  其中:隔夜                 2.1500  2.1530    -0.30
                                            
       七天                 2.3830  2.3940    -1.10
                                            
       三个月               2.8015  2.8015    +0.00
                                            
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 侯向明； 审校 杨淑祯)

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