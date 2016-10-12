中国货币市场：资金略有收紧利率小升，公开市场持续净回笼致供给减少

路透北京10月12日 - 中国银行间市场周三资金面略有收紧，主要回购利率稍有上行， 主因央行公开市场连续大额净回笼，且明日还将有大量MLF（中期借贷便利）到期，同时本 月亦适逢季度缴税，机构预期显得谨慎，大行融出减少。 交易员表示，今天流动性虽有所紧张，但惯例来看，预计央行仍会续作MLF，以在降杠 杆背景下稳定市场预期，所以资金料不会持续大幅紧绷。 “今天稍微有点收紧，公开市场持续的净回笼，今天就1,650亿呀，这个回笼还是很可 怕的...不过利率倒是还好，上的不明显。”华东一银行交易员说。 华南一基金交易员亦表示，一大早形势还好，平头寸相对容易，但过了10点后借钱就比 较困难了，大行也明显没有前两天持续融出的情况。 “MLF要到期了，而且听说这个月缴税量还很大，大家有点谨慎了可能。”该基金交易 员说，“不过我觉得月初MLF续作的可能是还是很高的，毕竟净回笼已经收了不少资金了， 而且这不是又要降（企业）杠杆了嘛，还是要稳的。” 中国央行公开市场今日共进行400亿元人民币逆回购操作，其中七天期300亿元，14天期 100亿元。据此计算，单日净回笼1,650亿元。 另据路透统计，本周公开市场共有5,650亿元逆回购到期；其中今日到期2,050亿元，包 括14天期1,400亿元和28天期650亿元。此外，本周四还将有2,595亿元的MLF（中期借贷便利 ）到期。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:34 今日(%) 上日(% 变动(bp ) ) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.1037 2.0830 +2.07 七天 2.2822 2.2710 +1.12 14天 2.4317 2.4072 +2.45 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 3.0000 0.9250 +207.50 七天 2.6650 2.4000 +26.50 14天 2.6600 2.6650 -0.50 回购定盘利率 其中:隔夜<CN1DRPFIX=CFX 2.1100 2.1000 +1.00 S> 七天<CN7DRPFIX=CFXS 2.3900 2.3600 +3.00 > 14天<CN14DRPFIX=CFX 2.6000 2.5500 +5.00 S> Shibor 其中:隔夜 2.1500 2.1530 -0.30 七天 2.3830 2.3940 -1.10 三个月 2.8015 2.8015 +0.00 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 侯向明； 审校 杨淑祯)