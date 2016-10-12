澳新汇市：澳洲标债获强劲买需提振澳元，新西兰元接近两个半月低点

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
澳洲是为数不多的被标普和穆迪给予AAA债信评级的国家之一，已经发行4,430亿澳元的公债，其中约60%是被国际投资者持有。
虽然澳元突破了图表阻力位0.7560美元，但分析师在美联储9月政策会议记录在今日稍晚公布前仍保持警惕。
“我们对澳元任何强劲的涨势都仍保持警惕，我们认为在美联储会议记录公布后，澳元仍能在0.75美元上方获得支撑。”ThinkMarkets的资深分析师Matt Simpson说道。
此外，英镑兑美元反弹也帮助扶助市场人气。
澳元兑新西兰元 连续第三日上涨，来到1.0745新西兰元。澳元兑日圆 也走升，但兑英镑在连涨四日后下跌。
新西兰元兑美元 周三升至0.7093，但仍接近上日触及的两个半月低点。（完）
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