澳新汇市：澳洲标债获强劲买需提振澳元，新西兰元接近两个半月低点

澳洲是为数不多的被标普和穆迪给予AAA债信评级的国家之一，已经发行4,430亿澳元的公债，其中约60%是被国际投资者持有。

虽然澳元突破了图表阻力位0.7560美元，但分析师在美联储9月政策会议记录在今日稍晚公布前仍保持警惕。

“我们对澳元任何强劲的涨势都仍保持警惕，我们认为在美联储会议记录公布后，澳元仍能在0.75美元上方获得支撑。”ThinkMarkets的资深分析师Matt Simpson说道。

此外，英镑兑美元反弹也帮助扶助市场人气。

澳元兑新西兰元 连续第三日上涨，来到1.0745新西兰元。澳元兑日圆 也走升，但兑英镑在连涨四日后下跌。

新西兰元兑美元 周三升至0.7093，但仍接近上日触及的两个半月低点。（完）

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