中国债市动态：现券收益率继续小涨，央行连续净回笼致情绪偏谨慎

路透上海10月12日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率继续小涨，国债期货亦延续调整。央行公开市场连续多日大量净回笼，表明货币政策态度仍中性，资金面也随之趋于收敛；考虑到接下来还将面临缴税等因素扰动，市场心态暂时偏谨慎。

交易员指出，在房地产调控政策加码、企业降杠杆进入攻坚阶段的背景下，货币政策肯定会相对谨慎。在当前绝对收益率水平已很低情况下，现券继续大幅走强的动力不足，维持较窄区间内震荡料仍是主要基调。

“情绪较弱，长端上了1bp（基点）出头吧，（收益率）绝对值太低了，国庆上班后又下了很多，也要休整下，”华中一银行交易员称。

他谈到，尽管收益率进一步向下拓展的难度较大，但由于对基本面的预期依旧很稳定，因此现券也难有明显调整空间，“顺带房地产这么一调控，觉得四季度信贷要跳水，这（经济偏弱）预期加强了。”

中国央行公开市场今日共进行400亿元人民币逆回购操作，其中七天期300亿元，14天期100亿元，当日净回笼1,650亿元；而本周前两天单日净回笼规模分别为900亿元和1,000亿元。

一级市场方面，财政部上午招标的一年期续发固息国债，加权中标收益率为2.1294%，略低于2.14%的预测均值；同时招标的10年期续发固息国债，加权中标收益率2.6768%，稍高于预测均值2.66%。两期债的投标倍数分别为2.92倍和3.22倍。

上海一银行交易员谈到，两期国债招标情况整体一般，10年定位不算低，而倍数虽然都尚可，但因其发行量较上次同期限品种明显降低，所以需求也不算热络。

剩余期限近10年的国开债160210最新报价 在3.1050%/3.10%，上日尾盘为3.0840%/3.0825%；相近期限的国债160017最新报价 在2.6975%/2.65%，上日尾盘为2.6875%/2.66%。