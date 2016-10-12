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亚洲 | 2016年 10月 12日 星期三 12:52 BJT

《全球汇市》美元因英镑反弹而承压，脱离七个月高点

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1047  1.1053  -0.05  +1.72  1.0860
    美元/日圆            103.50  103.50  +0.00 -13.97  120.30
    欧元/日圆         114.35  114.40  -0.04 -12.36  130.47
    美元/瑞郎            0.9878  0.9881  -0.03  -1.40  1.0018
    英镑/美元            1.2298  1.2117  +1.49 -16.56  1.4738
    美元/加元            1.3215  1.3260  -0.34  -4.51  1.3839
    美元/离岸人民币      6.7215  6.7281  -0.10  +2.34  6.5680
    澳元/美元            0.7577  0.7535  +0.56  +4.15  0.7275
    新西兰元/美元        0.7079  0.7051  +0.40  +3.72  0.6825
    澳元/日圆         78.420  78.030  +0.50 -10.50  87.620
    新西兰元/日圆     73.240  73.030  +0.29 -10.66  81.980
    英镑/日圆         127.26  125.45  +1.44 -28.19  177.22
    澳元/新西兰元     1.0702  1.0677  +0.23  +0.36  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 王颖/李春喜/艾茂林/侯雪苹；审校 高琦/郑茵/孙茉莉/张荻)

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