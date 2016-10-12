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亚洲 | 2016年 10月 12日 星期三 12:48 BJT

台湾股市：盘中小涨，电子股和金融股领涨

台积电 涨0.8%，该公司将于周四公布第三季财报，一些分析师预期季度获利料创新高，因其拿下苹果 大单。

华亚科 上涨近1%，此前该公司表示，美国记忆体大厂美光(Micron) 以每股30台币收购华亚科全部股权一案，可望在10月拍板定案。 (完) 　　

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