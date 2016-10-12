欧洲金融：发行“安全债券”或可为欧洲央行退出量化宽松助一臂之力--论文作者

路透伦敦10月12日 - 欧盟决策官员评估的一项提议的作者对路透称，一种被欧洲央行在最新刺激计划中积累的大量欧元区公债支持的债券，可为欧洲央行提供一种最终退出刺激计划的方式。

这种证券化、跨国债券被视作欧元区共同债券的替代品，欧盟金融监管方面上月已下达指示，让有关小组对该提议进行评估。欧元区共同债券遭到欧盟强国--德国的抵制，各方对此长期以来一直争论不休。

提出该提议论文的共同作者Markus Brunnermeier称，欧洲央行可能最终会使用此类工具，来让因量化宽松造就的数以万亿计的欧元从经济领域回笼。

他表示，可将欧洲央行购买的公债，作为央行或其他实体发行的新的欧洲证券化的“安全债券”(safe bond)的质押品。

发债收益可用来抵销欧洲央行为了购债而印制的钞票，并随着欧洲经济的改善来协助收紧货币条件。

“若要退出量化宽松，在某种程度上，这是退出的一种方式，”身为普林斯顿大学经济学教授的Brunnermeier说。