台湾股市：小幅收升中止两连跌，投资人对台积电未来展望乐观看待

路透台北10月12日 - 台湾股市周三小幅收升，中止连两日跌势。分析师表示，投资人乐观期待即将举行的台积电 、大立光 投资人说明会能带来好消息，使得半导体、苹果 概念股均上扬。

台湾加权股价指数 收高0.36%，至9,252.6点；今日成交初值 为647.2亿台币，上交易日修正后为896.91亿。

日盛投顾协理钟国忠称，韩国三星电子 因发生数起起火事件之后停产盖乐世Note7，让市场联想苹果可望渔翁得利，并将带动相关代工厂商营运进一步走高。

〞大家都期待(台积电、大立光)带来好消息。〞他说。

不过钟国忠也指出，美国年底升息机率相当高，在国际美元偏强下，台币表现料将黯淡，也影响外资流入台湾买股的兴趣，因此大盘顶多只能在高档震荡整理，指数区间估在9,150-9,350点。

亚洲股市周三触及三周低点，之前美国企业财报季黯淡开局打击美股；美元和美债收益率都触及数月高位，因对美联储12月加息预期升温。