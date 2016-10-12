台湾股市：小幅收升中止两连跌，投资人对台积电未来展望乐观看待

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透台北10月12日 - 台湾股市周三小幅收升，中止连两日跌势。分析师表示，投资人乐观期待即将举行的台积电 、大立光 投资人说明会能带来好消息，使得半导体、苹果 概念股均上扬。
台湾加权股价指数 收高0.36%，至9,252.6点；今日成交初值 为647.2亿台币，上交易日修正后为896.91亿。
日盛投顾协理钟国忠称，韩国三星电子 因发生数起起火事件之后停产盖乐世Note7，让市场联想苹果可望渔翁得利，并将带动相关代工厂商营运进一步走高。
〞大家都期待(台积电、大立光)带来好消息。〞他说。
不过钟国忠也指出，美国年底升息机率相当高，在国际美元偏强下，台币表现料将黯淡，也影响外资流入台湾买股的兴趣，因此大盘顶多只能在高档震荡整理，指数区间估在9,150-9,350点。
亚洲股市周三触及三周低点，之前美国企业财报季黯淡开局打击美股；美元和美债收益率都触及数月高位，因对美联储12月加息预期升温。
本地时间13:35，亚洲主要股市多数下跌，MSCI亚太明晟指数 跌0.44%。(完)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。