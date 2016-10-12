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亚洲 | 2016年 10月 12日 星期三 14:01 BJT

新兴汇市：新兴亚币多下跌；韩元受三星Note7事件牵连跌至逾三周最低

亚洲     当日  今年以来   2015年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            103.54    103.50   -0.04  +16.19    120.30
    坡元            1.3791    1.3794   +0.02   +2.78    1.4175
    台币          31.616    31.613   -0.01   +4.59    33.066
    韩元           1124.00   1120.40   -0.32   +4.53   1174.95
    泰铢             35.50     35.30   -0.56   +1.46     36.02
    菲律宾披索       48.66     48.52   -0.29   -3.61     46.90
    印尼卢比      13015.00  13010.00   -0.04   +5.92  13785.00
    印度卢比       66.53     66.53   -0.00   -0.57     66.15
    马币            4.1850    4.1700   -0.36   +2.51    4.2900
    人民币          6.7196    6.7185   -0.02   -3.39    6.4921
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价     (完)
    
      
      
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 (编译/审校 刘秀红/杜明霞/张若琪/汪红英/王丽鑫/杜明霞/王兴亚)

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