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亚洲 | 2016年 10月 12日 星期三 14:00 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：美元回落，英镑暂获喘息

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* 英镑/美元上扬1.23%，澳元/美元涨0.46%，美元/日圆涨0.13%，欧元/美元小跌0.16%

* 新西兰元/美元微涨0.17%，美元/加元下跌0.33%，美元/韩元涨0.31%，美元/马币涨0.38%

* 日经指数下跌0.76%，沪综指跌0.29%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.43%，美国原油上涨0.37%，指标美债收益率报1.7798%

* 日本央行决策者暗示进一步放松政策的门槛提高

* 路透调查显示，英国部分亲欧派议员现转而支持启动脱欧谈判

(完)

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全部现汇报价 (编译 王兴亚；审校 王颖)

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