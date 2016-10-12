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亚洲 | 2016年 10月 12日 星期三 15:03 BJT

台湾债市：五年券发行前交易殖利率收升，受央行两年期定存单带动

* 央行两年期NCD得标利率高于预期，带动殖利率收升
    * 五年期发行前交易殖利率收升，10年券同步收高
    * 105/13期发行前交易殖利率明日区间料在0.58-0.61%
    * 明日10年期105/11期殖利率区间暂看0.77-0.80%

    路透台北10月12日 - 台湾指标五年公债105/13期 周三发行前交易殖利率收升；交易员表示
，受到央行今天标售两年期定存单得标利率较市场预期高影响，加上美债殖利率持续弹升，带动台债殖利率止
跌反弹。
    
    他们指出，早盘五年券发行前交易殖利率因央行拉低隔夜拆款利率开盘价至0.176%(上日为0.179%)而走低
；不过，中午央行公布两年期定存单得标加权平均利率在0.449%，不仅高于市场预估的0.43-0.44%，更较上月
的0.421%高出0.028个百分点。
    
    〞因为两年期NCD标上来了啊，短率上来满多的，今天拱上来很合逻辑啊。〞一位大型银行交易员说。
    
    另一大型银行交易员则称，五年殖利率震荡收升，主要是早盘往下追到0.592%的短线投资客不想留仓，尾
盘丢出来轧平，加上美债殖利率走扬，促使台债殖利率跟着上扬。
    
    同时，10年期105/11期公债 今日亦收在盘中最高，且创该期券发行以来新高。交易员指出，
近来20年和30年等长券卖压沉重，带动10年殖利率走扬，估10年券迟早将突破0.80%大关。
    
    他们指出，以20年期公债105/09期 为例，该期券殖利率于8月24日跌到1.0125%低点后即一路
走扬，目前已弹至1.22%；另外，30年期公债105/10期 殖利率亦已弹至1.45-1.46%观察，预估10
年券突破0.80%机率相当大。
    
    〞10年券早晚会突破0.80%，就看美债(10年指标债)什么时候冲破1.80%，我想快了，现在已经在1.783%了
，已经到门口了。〞一大型商银交易员说。
      
    交易员预估，明日105/13期公债发行前交易殖利率区间估在0.58-0.61%；105/11期殖利率区间料在0.77-0
.80%。
    
      收盘价                     涨跌幅      报价(%)           区间(%)    成交值
  年    期别                     (基点)                                 (亿台币)
  期                                                                    
   5  105/13                      +0.08       0.5993     0.5915-0.5993     46.00
  10  105/11                      +1.33       0.7833    0.7800-0.7833*      1.00
    注*为该券发行前交易期间盘中新高。
    
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  30    105/10                       没有成交
  20     105/9                       没有成交
  10    105/11                        0.7833%
   5    105/08                        0.5900%
   3     105/1                       没有成交
   2    105/12                       没有成交
 (完)      

 (记者 罗两莎 ；审校 林高丽)

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