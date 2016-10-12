台湾债市：五年券发行前交易殖利率收升，受央行两年期定存单带动

* 央行两年期NCD得标利率高于预期，带动殖利率收升 * 五年期发行前交易殖利率收升，10年券同步收高 * 105/13期发行前交易殖利率明日区间料在0.58-0.61% * 明日10年期105/11期殖利率区间暂看0.77-0.80% 路透台北10月12日 - 台湾指标五年公债105/13期 周三发行前交易殖利率收升；交易员表示 ，受到央行今天标售两年期定存单得标利率较市场预期高影响，加上美债殖利率持续弹升，带动台债殖利率止 跌反弹。 他们指出，早盘五年券发行前交易殖利率因央行拉低隔夜拆款利率开盘价至0.176%(上日为0.179%)而走低 ；不过，中午央行公布两年期定存单得标加权平均利率在0.449%，不仅高于市场预估的0.43-0.44%，更较上月 的0.421%高出0.028个百分点。 〞因为两年期NCD标上来了啊，短率上来满多的，今天拱上来很合逻辑啊。〞一位大型银行交易员说。 另一大型银行交易员则称，五年殖利率震荡收升，主要是早盘往下追到0.592%的短线投资客不想留仓，尾 盘丢出来轧平，加上美债殖利率走扬，促使台债殖利率跟着上扬。 同时，10年期105/11期公债 今日亦收在盘中最高，且创该期券发行以来新高。交易员指出， 近来20年和30年等长券卖压沉重，带动10年殖利率走扬，估10年券迟早将突破0.80%大关。 他们指出，以20年期公债105/09期 为例，该期券殖利率于8月24日跌到1.0125%低点后即一路 走扬，目前已弹至1.22%；另外，30年期公债105/10期 殖利率亦已弹至1.45-1.46%观察，预估10 年券突破0.80%机率相当大。 〞10年券早晚会突破0.80%，就看美债(10年指标债)什么时候冲破1.80%，我想快了，现在已经在1.783%了 ，已经到门口了。〞一大型商银交易员说。 交易员预估，明日105/13期公债发行前交易殖利率区间估在0.58-0.61%；105/11期殖利率区间料在0.77-0 .80%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 105/13 +0.08 0.5993 0.5915-0.5993 46.00 10 105/11 +1.33 0.7833 0.7800-0.7833* 1.00 注*为该券发行前交易期间盘中新高。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 105/10 没有成交 20 105/9 没有成交 10 105/11 0.7833% 5 105/08 0.5900% 3 105/1 没有成交 2 105/12 没有成交 (完) (记者 罗两莎 ；审校 林高丽)