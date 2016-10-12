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亚洲 | 2016年 10月 12日 星期三 14:39 BJT

香港个股：汇丰控股午盘中段小跌，上日在伦敦回购约2,600万英镑股份

路透香港10月12日 - 欧洲最大银行--汇丰控股 周三香港午盘中段小跌，上日在伦敦回购约2,600万英镑的股份。

香港时间14:34，该股跌0.59%，报58.6港元；大市恒生指数 则跌1.02%。

该行今天在联交所的声明称，周二在伦敦买入约422.9万股普通股，按成交量加权平均价每股6.1997英镑计，涉资约2,621.6万英镑。

截至10月11日，汇丰累计回购144,353,453股普通股，金额约8.27亿英镑。

汇丰今年上半年获利下降29%，略低于预估，因营收受到英国及香港核心市场经济增速放缓的打击，但汇丰宣布计划回购至多25亿美元股票令投资者欢欣鼓舞。

该公司于业绩公布翌日随即委任高盛 负责回购股份事宜并即日开始回购行动，至不迟于12月31日完成。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 林高丽)

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