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市场报道 | 2016年 10月 12日 星期三 14:58 BJT

《汇市简讯》欧元兑美元跌势值得注意，但尚未形成趋势

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* 欧元兑美元跌穿8月低点1.1046，而且仍无反弹迹象

* 美国利率上升，对德国公债的收益率差扩大，支持技术面看空

* 欧元空头全年维持在当前水平，因此代表风险不大

* 隐含波动率两周内上升6至8.5，因投机客暂停押注

* 欧元兑美元在7月25日曾跌至1.0952，7月27日跌至1.0961，英国退欧公投后一度低见1.0912

(完)

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全部现汇报价 (编译 侯雪苹；审校 张荻)

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