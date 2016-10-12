《汇市简讯》欧元兑美元跌势值得注意，但尚未形成趋势

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
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* 欧元兑美元跌穿8月低点1.1046，而且仍无反弹迹象
* 美国利率上升，对德国公债的收益率差扩大，支持技术面看空
* 欧元空头全年维持在当前水平，因此代表风险不大
* 隐含波动率两周内上升6至8.5，因投机客暂停押注
* 欧元兑美元在7月25日曾跌至1.0952，7月27日跌至1.0961，英国退欧公投后一度低见1.0912
(完)
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全部现汇报价 (编译 侯雪苹；审校 张荻)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。