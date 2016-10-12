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亚洲 | 2016年 10月 12日 星期三 14:57 BJT

日本股市：跌1.1%脱离五周高位，英镑跌落日高触发投资者避险情绪

日经指数 跌1.1%至16,840.00点，自上日触及的五周最高收位回落。

东证股价指数 跌1.0%至1,342.35点，JPX日经400指数 跌1.0%至12,019.44点。

周三午后交易中，英镑兑美元上涨1.2%至1.2264，早些时候曾触及1.2325。周二英镑兑美元一度低见1.2086，逼向上周五触及的31年低点1.1450，因投资者担心英国退欧的影响。(完)

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