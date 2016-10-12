国际油市：油价小涨，受印度原油进口创纪录及产油国减产憧憬提振

交易员称，印度石油进口创纪录，提振油价。

航运数据显示，印度9月石油进口较前月增长4.4%，至纪录高位447万桶/日，因该国扩大炼油产能，以满足经济领域日益增长的燃料需求。

石油输出国组织(OPEC)同俄罗斯等非OPEC产油国协同减产的可能，也对油价构成支持。

但分析师警告称，仍有可能达不成协议，尤其是在俄罗斯是否参与仍不确定的情况下。

自从OPEC八年来首次提出限产以来，油价在不到两周之内累计涨逾13%。但油价仍在2014年年中所及的每桶100多美元高点的一半左右，因为有关市场何时会恢复平衡依然是个问题。

高盛周二在研究报告中称，OPEC与其他石油出口国拟议中的减产已经有了“更大的可能性”，但警告称减产力度可能不足以使市场在2017年恢复平衡，油价可能重新跌入每桶40多美元的低端。(完)

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