金属期市：伦敦期锌部分扳回跌幅，此前受秘鲁供应增加前景拖累

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
伦敦金属交易所(LME)三个月期锌反弹0.5%报每吨2,260美元。周二下跌3.4%，为2015年11月以来最大单日跌幅。
上海期锌 收盘跌2.3%。
锌价明年料上涨，因澳洲Century和爱尔兰Lisheen等大型矿脉枯竭，且眼下亦无大型新项目投产。
其他金属方面，LME期铜 涨0.2%至每吨4,817.50美元，上日下跌0.7%。
另外，Nyrstar 表示，其位于澳洲的Port Pirie的铅冶炼厂已全部恢复生产。这个年产能为18.5万吨的冶炼厂在9月28日因停电而暂停运营。
该炼厂的关闭导致期铅在9月底升至近一年半来的最高水准每吨2,157美元，之后价格失去上涨动能。LME期铅 周三涨0.4%至每吨2,056美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 刘秀红/汪红英；审校 王丽鑫/于春红)
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路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。