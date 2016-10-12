金属期市：伦敦期锌部分扳回跌幅，此前受秘鲁供应增加前景拖累

伦敦金属交易所(LME)三个月期锌反弹0.5%报每吨2,260美元。周二下跌3.4%，为2015年11月以来最大单日跌幅。

上海期锌 收盘跌2.3%。

锌价明年料上涨，因澳洲Century和爱尔兰Lisheen等大型矿脉枯竭，且眼下亦无大型新项目投产。

其他金属方面，LME期铜 涨0.2%至每吨4,817.50美元，上日下跌0.7%。

另外，Nyrstar 表示，其位于澳洲的Port Pirie的铅冶炼厂已全部恢复生产。这个年产能为18.5万吨的冶炼厂在9月28日因停电而暂停运营。

该炼厂的关闭导致期铅在9月底升至近一年半来的最高水准每吨2,157美元，之后价格失去上涨动能。LME期铅 周三涨0.4%至每吨2,056美元。(完)

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