重温稿-《台湾新债预测》两年公债105/12期得标利率料在0.42-0.44%

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
* 标售标的：两年公债105/12期
* 标售时间：周四(13日)
* 标售金额：预估300亿台币
* 预测中值：0.42-0.44%
* 受访机构：10家
路透台北10月12日 - 台湾央行周四将代财政部标售两年期公债105/12 。路透调查显示，本期公债得标利率料在0.42-0.44%。
路透周三采访10家金融机构，包括六家大型银行、两家证券商及两家票券公司，预估区间中值在0.42-0.44%，大区间则落在0.40-0.45%。
央行称，本次代财政部标售的105/12期公债，金额预定300亿台币，将于18日发行。前一期两年公债105/03期公债，得标利率在0.408%。
台湾央行周三宣布，今日标售的300亿台币两年期定存单加权平均得标利率为0.449% ，高于市场预估。
以下为交易员观点整理：
--央行周三标售两年期定存单得标加权平均利率较高市场预期。
--央行短期内不会再降息，市场往下追价意愿低，加上美国联准会(FED)12月是否升息仍有变数；感觉上FED应该会升息，但目前没把握。
--央行9月未进一步降息，买盘比较坚持，很多人都等着卖出。
--近来市场气氛偏空，冷门券成交殖利率大都往上移，两年期公债是银行去化资金的标的，利率应较定存单略低。
--两年券食之无味，弃之可惜，利率往上走才会买一点。
以下为各金融机构的预期区间：
金融机构 区间低位 区间高位(%)
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大型银行一 0.40 0.43
大型银行二 0.40 0.45
大型银行三 0.42 0.44
大型银行四 0.42 0.44
大型银行五 0.42 0.43
大型银行六 0.43 0.45
大型票券商一 0.41 0.44
大型票券商二 0.42 0.43
大型证券商一 0.41 0.45
大型证券商二 0.42 0.42
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中 值 0.42 0.44 (完) (记者 罗两莎 ；审校 林高丽)
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