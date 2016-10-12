路透基点：庆丰富实业签署8.2亿台币的五年期贷款--TRLPC

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透香港10月12日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，庆丰富实业完成8.2亿台币(2,600万美元)的五年期贷款，贷款分两部分，在一般银团贷款阶段有四家银行参与。
合作金库银行任牵头行兼簿记行，贷款分为AB两个部分。A部分为4亿台币的定期贷款，用于为2009年签署的贷款做再融资；B部分4.2亿台币为循环贷，用于运营资本。
安泰商业银行任牵头行，其他三家银行--第一商业银行、台湾土地银行和新光银行--为参贷行。
贷款利率与借款人的税前利润率挂钩。
若税前利润率高于2.5%，贷款利率为较一年期邮政储蓄利率加码140个基点；
若税前利润率高于零但低于或等于2.5%，贷款利率为较一年期邮政储蓄利率加码160个基点；
若税前利润率为零或低于零，贷款利率为较一年期邮政储蓄利率加码180个基点；
AB两部分总计承贷2亿台币的银行，获牵头行头衔，并有25个基点的前端费；
承贷1-1.99亿台币的银行，任参贷行，有20个基点的前端费；
承贷不足1亿台币的银行，亦为参贷款，前端费为12个基点。
若A部分贷款提取额不足80%，B部分提取额不足60%，还有15个基点的承诺费。
借款人的工厂、土地和机械设备为贷款抵押品，公司董事长和总经理提供个人担保。
贷款于9月26日签署。(完)
(编译 艾茂林; 审校 孙茉莉)
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