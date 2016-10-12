全球金市：美元下跌提振黄金上涨，关注美联储会议记录

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
“如果会议记录内容显示，FOMC投票权成员的意见分歧加深，(那么)加上最近公布的美国经济数据表现...美联储12月升息的机率可能会升高，”NAB分析师Vyanne Lai称。
Lai指出，经过头两轮的总统候选人辩论后，共和党候选人特朗普当选所带来的金价上涨风险，也已经消退，但10月的季节性强劲实货需求，应会提供金价一些支撑。
“12月之前的整体趋势将是下行。”
交易商已反映美联储12月13-14日会议升息的机率为70%。
美元指数 下跌0.1%，至97.589。
其他贵金属方面，现货铂金 上涨0.3%，至每盎司947.6美元，之前曾及逾六个月低点939.6美元。
钯金 上涨0.2%，至每盎司647.8美元，之前触及7月19日以来低点643.72美元。
现货银 涨0.7%，至17.56美元，上日下跌1%。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 李春喜/蔡美珍；审校 王丽鑫/孙茉莉)
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路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。