全球金市：美元下跌提振黄金上涨，关注美联储会议记录

“如果会议记录内容显示，FOMC投票权成员的意见分歧加深，(那么)加上最近公布的美国经济数据表现...美联储12月升息的机率可能会升高，”NAB分析师Vyanne Lai称。

Lai指出，经过头两轮的总统候选人辩论后，共和党候选人特朗普当选所带来的金价上涨风险，也已经消退，但10月的季节性强劲实货需求，应会提供金价一些支撑。

“12月之前的整体趋势将是下行。”

交易商已反映美联储12月13-14日会议升息的机率为70%。

美元指数 下跌0.1%，至97.589。

其他贵金属方面，现货铂金 上涨0.3%，至每盎司947.6美元，之前曾及逾六个月低点939.6美元。

钯金 上涨0.2%，至每盎司647.8美元，之前触及7月19日以来低点643.72美元。

现货银 涨0.7%，至17.56美元，上日下跌1%。(完)

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