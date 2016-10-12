《全球汇市》英镑受首相退欧计划提议提振，美元指数脱离七个月高位

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1051 1.1053 -0.02 +1.76 1.0860 美元/日圆 103.57 103.50 +0.07 -13.91 120.30 欧元/日圆 114.45 114.40 +0.04 -12.28 130.47 美元/瑞郎 0.9880 0.9881 -0.01 -1.38 1.0018 英镑/美元 1.2282 1.2117 +1.36 -16.66 1.4738 美元/加元 1.3219 1.3260 -0.31 -4.48 1.3839 美元/离岸人民币 6.7217 6.7281 -0.10 +2.34 6.5680 澳元/美元 0.7576 0.7535 +0.54 +4.14 0.7275 新西兰元/美元 0.7071 0.7051 +0.28 +3.60 0.6825 欧元/瑞郎 1.0920 1.0930 -0.09 +0.31 1.0886 欧元/英镑 0.8996 0.9119 -1.35 +22.11 0.7367 欧元/瑞典克朗 9.7514 9.7491 +0.02 +6.33 9.1705 美元/挪威克朗 8.1789 8.1772 +0.02 -7.48 8.8398 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 刘秀红/艾茂林/张明钧/侯雪苹；审校 王丽鑫/李春喜/汪红英/于春红)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。