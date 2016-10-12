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亚洲 | 2016年 10月 12日 星期三 15:54 BJT

《全球汇市》英镑受首相退欧计划提议提振，美元指数脱离七个月高位

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1051  1.1053  -0.02  +1.76  1.0860
    美元/日圆            103.57  103.50  +0.07 -13.91  120.30
    欧元/日圆         114.45  114.40  +0.04 -12.28  130.47
    美元/瑞郎            0.9880  0.9881  -0.01  -1.38  1.0018
    英镑/美元            1.2282  1.2117  +1.36 -16.66  1.4738
    美元/加元            1.3219  1.3260  -0.31  -4.48  1.3839
    美元/离岸人民币      6.7217  6.7281  -0.10  +2.34  6.5680
    澳元/美元            0.7576  0.7535  +0.54  +4.14  0.7275
    新西兰元/美元        0.7071  0.7051  +0.28  +3.60  0.6825
    欧元/瑞郎         1.0920  1.0930  -0.09  +0.31  1.0886
    欧元/英镑         0.8996  0.9119  -1.35 +22.11  0.7367
    欧元/瑞典克朗     9.7514  9.7491  +0.02  +6.33  9.1705
    美元/挪威克朗        8.1789  8.1772  +0.02  -7.48  8.8398
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完)
    
      
      
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 (编译 刘秀红/艾茂林/张明钧/侯雪苹；审校 王丽鑫/李春喜/汪红英/于春红)

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