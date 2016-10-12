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亚洲 | 2016年 10月 12日 星期三 16:12 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶收跌1.4%脱离五个月高点，因投资者获利了结

美元兑日圆 报约103.53日圆，周二午盘在103.80。

上海期货交易所主力合约1月期胶 上涨40元人民币，收报每吨14,165元，收复稍早跌幅。

新加坡商品交易所(SICOM)近月合约11月期胶 最新报每公斤150.20美分，下跌1.5美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 汪红英/蔡美珍；审校 蔡美珍/艾茂林)

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