版本:
中国
亚洲 | 2016年 10月 12日 星期三 16:15 BJT

台湾个股：富邦金控董事会决议蔡明兴接任金控董事长并兼任富邦人寿董座

路透台北10月12日 - 台湾资产上市第二大金控--富邦金控 周三召开临时董事会通过金控董事长由副董事长蔡明兴接任，原任董事长蔡明忠则改任金控副董事长。

富邦金控新闻稿并指出，基于产金分离原则，蔡明兴辞任台湾大哥大董事长，接任富邦金董事长并兼任富邦人寿董事长。同时，蔡明忠则辞任富邦金及台北富邦银行董事长职务，转任台湾大哥大 董事长。

至于原富邦人寿董事长郑本源因个人健康因素退休后，蔡明兴将回任富邦人寿董事长。

此外，富邦金控也宣布旗下台北富邦银行董事长由北富银董事陈圣德接任。

富邦金控今收高1.78%报45.8台币，表现金融保险类指数 的0.85%涨幅。(完) (记者 詹静宜； 审校 杨淑祯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐