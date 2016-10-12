台湾个股：富邦金控董事会决议蔡明兴接任金控董事长并兼任富邦人寿董座

路透台北10月12日 - 台湾资产上市第二大金控--富邦金控 周三召开临时董事会通过金控董事长由副董事长蔡明兴接任，原任董事长蔡明忠则改任金控副董事长。

富邦金控新闻稿并指出，基于产金分离原则，蔡明兴辞任台湾大哥大董事长，接任富邦金董事长并兼任富邦人寿董事长。同时，蔡明忠则辞任富邦金及台北富邦银行董事长职务，转任台湾大哥大 董事长。