台湾个股：富邦金控董事会决议蔡明兴接任金控董事长并兼任富邦人寿董座

标题新闻：俄罗斯央行总裁纳比乌里娜称如1-2年内年通胀率稳定在4%，指标利率可能降至6.5-7.0%
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路透台北10月12日 - 台湾资产上市第二大金控--富邦金控 周三召开临时董事会通过金控董事长由副董事长蔡明兴接任，原任董事长蔡明忠则改任金控副董事长。
富邦金控新闻稿并指出，基于产金分离原则，蔡明兴辞任台湾大哥大董事长，接任富邦金董事长并兼任富邦人寿董事长。同时，蔡明忠则辞任富邦金及台北富邦银行董事长职务，转任台湾大哥大 董事长。
至于原富邦人寿董事长郑本源因个人健康因素退休后，蔡明兴将回任富邦人寿董事长。
此外，富邦金控也宣布旗下台北富邦银行董事长由北富银董事陈圣德接任。
富邦金控今收高1.78%报45.8台币，表现金融保险类指数 的0.85%涨幅。(完) (记者 詹静宜； 审校 杨淑祯)
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