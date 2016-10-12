欧洲汇市：英镑跳涨，因首相特雷莎梅允许议员对退欧进程进行一定审查

英镑在本周初继续大跌，周二最低跌至1.2090，但在周三稍早有关特雷莎梅允许议员对退欧进程进行一定审查的报导传出后跳涨，0755GMT涨1.5%至1.2302，为五日以来首次上涨。

“现在市场人气已反映了硬性退欧的影响...我们对任何挑战以下看法的消息都很敏感，即我们将控制移民置于保护单一市场准入和银行通行证等之上，”法国兴业银行的宏观经济策略师Kit Juckes说。

“我们需要一个刺激因素--我们得到了一个，但这个因素看似不像能扭转局面。”

英镑兑欧元 也上涨1.5%至0.8988英镑。

挪威的主权财富基金周二向路透表示，上周五英镑的“闪崩”是反映对英国经济预期的正确走向。

大型银行仍预计英镑兑美元将在1.20-1.25之间，但上周五英镑持续10分钟的大跌使一些人认为，英镑兑美元是否会跌至平价水平。(完)

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