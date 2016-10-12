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市场报道 | 2016年 10月 12日 星期三 16:26 BJT

《汇市简讯》英镑兑美元在1.2329和1.2365上方或现更多停损单

0803GMT

* 英镑兑美元若突破1.2329，料刺激进一步的空头回补

* 1.2329是周二伦敦/纽约时段高点，1.2326是周三亚洲时段高点

* 据传在1.2365(周二亚洲时段高点)和1.2484上方有更多停损单

* 1.2484为10月7日闪跌低位以来反弹触及的高点

* 英国首相允许议员对退欧进程进行一定的审查

* 下议院反对党1140GMT起就退欧审查进行辩论

(完)

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全部现汇报价 (编译 侯雪苹；审校 张明钧)

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