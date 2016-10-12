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亚洲 | 2016年 10月 12日 星期三 16:20 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--10月12日

10月12日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地
时间16:18时，1港元=0.86532人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权
平均溢价为21.54%，高于上交易日收盘的20.47%。
    
    
    公司名         A股代码          H股代码     A股价格  H股价格(   A/H股比
                                                 (元)     港元)       价
 工商银行                                          4.43      4.82      1.06
 建设银行                                          5.18      5.70      1.05
 中国银行                                          3.39      3.47      1.13
 农业银行                                          3.14      3.27      1.11
 招商银行                                         18.15     19.22      1.09
 中信银行                                          5.97      5.11      1.35
 交通银行                                          5.55      5.77      1.11
 民生银行                                          9.27      8.81      1.22
 中国人寿                                         21.80     20.75      1.21
 中国平安                                         34.30     41.00      0.97
 中国太保                                         30.52     29.50      1.20
 中信证券                                         16.43     16.90      1.12
 新华人寿                                         42.06     35.00      1.39
 海通证券                                         16.01     13.56      1.36
 华能国际                                          7.11      4.85      1.69
 大唐发电                                          3.92      2.08      2.18
 华电国际                                          5.00      3.43      1.68
 中煤能源                                          5.78      4.31      1.55
 中国神华                                         15.52     15.50      1.16
 中国石油                                          7.30      5.47      1.54
 兖州煤业                                         12.75      5.90      2.50
 中国石化                                          4.94      5.82      0.98
 上海石化                                          6.00      3.95      1.76
 中海油服                                         12.33      7.69      1.85
 仪征化纤                                          3.96      1.61      2.84
 中国铝业                                          3.86      2.90      1.54
 江西铜业                                         14.09      8.95      1.82
 洛阳钼业                                          3.76      1.64      2.65
 紫金矿业                                          3.18      2.37      1.55
 马钢股份                                          2.81      1.78      1.82
 鞍钢股份                                          4.45      3.80      1.35
 重庆钢铁                                          2.52      2.42      1.20
 海螺水泥                                         16.45     20.60      0.92
 洛阳玻璃                                         25.61      6.03      4.91
 京城机电                                         10.09      3.48      3.35
 中联重科                                          4.52      2.81      1.86
 金隅股份                                          4.28      2.80      1.77
 中国国航                                          7.28      5.24      1.61
 东方航空                                          6.16      3.59      1.98
 南方航空                                          7.11      4.43      1.85
 中国远洋                                          5.16      2.69      2.22
 中海集运                                          4.05      1.69      2.77
 中集集团                                         14.21      9.35      1.76
 中海发展                                          6.68      4.51      1.71
 宁沪高速                                          8.94     10.94      0.94
 深高速                                            8.72      8.17      1.23
 成渝高速                                          4.76      3.01      1.83
 皖通高速                                         12.33      6.53      2.18
 广深铁路                                          4.29      4.22      1.17
 中国南车                                          9.05      7.03      1.49
 中国交建                                         11.19      8.21      1.58
 中国铁建                                          9.17      8.87      1.19
 中国中铁                                          7.20      5.64      1.48
 长城汽车                                         11.06      8.31      1.54
 比亚迪                                           57.54     50.75      1.31
 广汽集团                                         22.19     10.68      2.40
 青岛啤酒                                         32.25     32.60      1.14
 白云山                                           24.91     19.50      1.48
 新华制药                                         13.43      5.88      2.64
 海信科龙                                         11.66      6.54      2.06
 南京熊猫                                         15.01      8.27      2.10
 晨鸣纸业                                          9.28      7.40      1.45
 上海医药                                         19.92     21.10      1.09
 中兴通讯                                         15.00     11.28      1.54
 东方电气                                          9.74      6.27      1.80
 潍柴动力                                          9.18     10.76      0.99
 东北电气                                          7.30      3.05      2.77
 广船国际                                         29.01     12.22      2.74
 昆明机床                                          8.54      2.82      3.50
 一拖股份                                         11.43      4.45      2.97
 北辰实业                                          4.21      2.60      1.87
 创业环保                                          9.09      4.51      2.33
 中国中冶                                          4.08      2.63      1.79
 金风科技                                         15.82     11.82      1.55
 丽珠                                             56.96     46.85      1.41
 万科                                             26.60     19.46      1.58
 郑煤机                                            6.12      3.69      1.92
 大连港                                            2.44      1.42      1.99
 山东墨龙                                         11.58      3.70      3.62
 浙江世宝                                         42.37     11.20      4.37
 复星医药                                         23.87     24.75      1.11
 光大银行                                          3.77      3.59      1.21
 东江环保                                         19.67     12.80      1.78
 上海电气                                          8.42      3.66      2.66
 广发证券                                         16.65     17.04      1.13
 华泰证券                                         18.57     16.26      1.32
 东方证券                                         15.90      7.81      2.35
 光大证券                                         16.46     11.62      1.64
 招商证券                                         17.20     12.00      1.66
    
    
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>

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